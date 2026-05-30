トヨタ、レクサス次世代EV「LF-ZC」開発中止の真相… 撤退ではなく「ラインナップの整理」か

2026年5月29日、トヨタ自動車が次世代電気自動車（EV）として開発を進めていた高級車ブランド・レクサスの「LF-ZC」について、開発を中止したとの報道が相次ぎました。

この「LF-ZC」は、トヨタの次世代BEV戦略の中核を担うモデルとして、数年前から非常に大きな期待を集めていた存在です。

【画像ギャラリー】レクサス「LF-ZC」の画像を見る！

時計の針を少し戻すと、トヨタは2023年4月に行われた新体制発表会の場で、今後投入する予定の「クルマ屋がつくる次世代BEV」の存在をいち早く示唆していました。

翌5月の2022年度決算の場でも次世代モデルに関連する発表が行われ、そこでは「ソフトウェアプラットフォーム」「電子プラットフォーム」「車台」の全てを刷新するという、これまでのクルマづくりの概念を根本から変える存在になると説明されていました。

その後、同年9月には「トヨタテクニカルワークショップ」のものづくり取材会が開催され、次世代BEVの生産や開発を見据えた現状の技術が公開されるなど、着実にステップを踏んできました。

当時、レクサスインターナショナルの渡辺剛プレジデントは「2026年には車体のモジュール構造を変革し、生産方法を大きく変える他、ソフトウェアプラットフォームを全面刷新した次世代のバッテリーEVをレクサスから導入します」とコメント。

ブランドとしての決意を語っていました。そして満を持してジャパンモビリティショー2023にてお披露目された次世代BEVこそが、この「LF-ZC」と名付けられたモデルだったのです。

またBEVの大きな課題として注目されがちな航続距離の面でも、高エネルギー密度を実現する新開発の電池を搭載する計画でした。

これにより、従来の電池による航続距離615kmと比較して、新電池では約1.7倍にあたる1000kmへの到達を目指していました。また、充電時間に関しても従来の30分から20分へと大幅に短縮されると言われていました。

当時「BEVファクトリー」の加藤武郎プレジデントは「LF-ZCに搭載する低ハイトかつ高エネルギー密度の新電池は、航続距離1000kmと20分の急速充電を実現します。従来のEVは航続距離を伸ばすために電池搭載量が増え、ボディが間延びしてしまう制約がありました。しかし、新電池は搭載量を減らしつつ高エネルギーを確保できるため、ホイールベースの短縮が可能です。これに小型のe-Axleやエアコンを組み合わせることで、EV特有の制約を打破し、レクサス『LC』のような低く美しいスタイリングを実現できます」と語っていました。

スタイリッシュなデザインだった「LF-ZC」

このように、車体をフロント、センター、リヤに3分割する新モジュール構造「ギガキャスト」の採用も含め、トヨタの先端技術と新しいクルマづくりの思想を凝縮したセダンおよびクーペ型の次世代EVとして、愛知県の田原工場などでの生産を目指し開発が進められてきたのが「LF-ZC」でした。

それほどの期待を集めていたモデルだけに、今回の開発中止の報道は各方面に大きな衝撃を与えました。各社の報道によると、今回の判断の背景には世界的なEV需要の低迷があるといいます。

具体的には、米国のトランプ政権によるEV向け税制支援策の廃止や、欧州連合（EU）による2035年のエンジン車販売禁止方針の事実上の撤回など、主要市場における環境の変化が挙げられています。

こうした足元の需要鈍化を冷静に見極めた結果、高級セダン型をそのまま投入するのではなく、市場で根強い人気を誇るSUVタイプなどへ開発資源を集中させる判断に至ったと報じられています。

一見するとネガティブな撤退報道のようにも受け取れますが、筆者はラリージャパン2026の現場でトヨタに直接聞いてみました。

トヨタによると、「LF-ZC」の開発を見直しすること自体は事実であるものの、その実態としては「次のモデルへとバトンタッチされる」という表現が正確に近いといい、商品計画については日頃から、プロジェクトの見直し・統合も含めて最適な体制を検討しているなかでの一環だといいます

また、なぜこのタイミングでの発表となったのかという理由には、量産化に向けたものづくりのスケジュールが深く関係しています。

商品決定後のプロセスとして、プレスの金型発注など、莫大な規模の設備投資を決定する締め切りが直前に迫っていたためです。

すでに試作車の生産等で一定のコストは発生しているものの、本格的な量産準備に入って巨額の投資を実行する前の段階で計画を見直すことにより、将来的な事業リスクや実害を最小限に抑えるという、経営上の切実かつ冷静な判断があったとみられます。

つまり、今回の決定はトヨタが『EV開発そのものを断念する』という意味ではありません。

見直しの対象となったのはあくまで「LF-ZC」という特定の車種であり、これまで培われてきた「ギガキャスト」や「次世代電池（全固体電池を含む）」といった中核技術の研究開発は今後も変わらず継続されます。

これらの革新的な先行技術は、今後の市場環境に合わせて投入される別の新たなモデルへと確実に展開されていく見通しです。

現在、世界の自動車メーカー各社が市場や政治の動向を踏まえ、EV戦略の柔軟な再構築を迫られています。

今回の「LF-ZC」の開発中止も、最新の需要環境に適応するための前向きな「モデルラインナップ整理」の一環と言え、変化の激しい時代における自動車業界のリアルタイムな戦略修正となったようです。