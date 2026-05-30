トラウト、ドジャース移籍への“十分な動機” 交換相手に挙げられた「2人の若手有望株」米メディア
トラウトがドジャースに移籍する可能性はあるのか(C)Getty Images
エンゼルスのマイク・トラウトがドジャースへ移籍する可能性について、米メディア『ClutchPoints』が報じている。
同メディアは「ドジャースはすでに強力な布陣を擁しているが、エンゼルスのスター選手であるマイク・トラウトをトレードで獲得すれば、メジャーリーグにさらなる衝撃を与えることになるかもしれない」と伝えている。
【動画】MLB公式がフォーカスしたトラウトとの絆 大谷翔平が「センパイに敬意を払う」実際の映像
毎年ケガの心配がつきまとうトラウトだが、34歳になった今季は57試合で13本塁打をマークしている。「トレード拒否権」を持ち、他球団への移籍は難しいとされるが、記事では「これまでのキャリアで一度もワールドシリーズ進出を果たしていない彼にとって、10月のプレーオフの舞台で戦える魅力は、トレードに同意する十分な動機になるかもしれない」と指摘している。
ドジャースがトラウトをトレードで獲得するには、トッププロスペクトである21歳外野手のホスエ・デポーラ、同じく21歳右腕のクリスチャン・サスエタを交換相手に挙げた。
記事では「それは妥当なパッケージのように思える。おそらくドジャースは、もう少し年齢が上のプロスペクトをもう一人加えるか、あるいは、メジャー昇格までまだ数年かかるような、ややランキングの低い若手選手をトレードに含める必要があるかもしれない」と記した。
大谷翔平のかつての“盟友”はドジャースに移籍するのか。米東部時間8月3日のトレード期限までに動きがあるか、注目だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。