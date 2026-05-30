2024年4月、当時17歳の被害者Aさんを北海道旭川市の景勝地「神居古潭」の吊り橋から転落死させたとして、殺人罪などで起訴されている内田梨瑚被告（23）。事件から2年が経ち、公判が始まったが、「殺意はなく、（Aさんを）橋から落下させてもいない」と主張している。

【写真】「舎弟」というアーカイブのタイトルで、犯行後もSNSを更新していた内田被告。不倫疑惑が報じられた警部補との写真も

5月27日に旭川地裁で行われた第3回公判では、共謀した小西優花受刑者（21）が証言席に立った。小西受刑者は、内田被告と同じく殺人、不同意わいせつ致死、監禁で起訴され、すでに公判を終えて懲役23年の判決が確定している。

小西受刑者は、長袖シャツに黒いズボン、髪は後ろに束ね、小ざっぱりした服装をしているが、やや疲労も見える。緊張した表情のまま、証言席へと向かった。

小西受刑者は、交際相手とのトラブルを仲裁してもらったことから内田被告に恩義を感じ、"舎弟"として荷物持ちなどをしていた。"姉貴分"との法廷での再会となったが、内田被告の座席近くにはパーテーションが設置され、お互いが見えない状態だ。

小西受刑者の声が聞こえても、内田被告に表情の変化は見られなかった。

検察側の尋問が始まり、小西受刑者の口から、事件が起きた2024年4月18日夜のあらましが語られた。

内田被告らに車で連れ回された被害者Aさんは、立ち寄ったコンビニエンスストアで助けを求めたせいで、ビンタなどの暴行を加えられた。再び車内へ戻った後も、内田被告と小西受刑者の怒りは冷めなかった。

「私が暴力を振るうところが、コンビニの防犯カメラに写ってしまった。警察に捕まるんじゃないかと考え、怒りがこみ上げた。

Aさんに『なんでだよ。ふざけんな』と怒鳴り、数回ビンタした。（内田被告も）『ふざけんな。死ね』と怒鳴って、Aさんの髪を引っ張ったり叩いたりした」（小西受刑者の証言、以下同）

そして3人が乗る車は、深夜の「神居古潭」へと到着した。内田被告は、「服を脱いで全裸になれ」とAさんに命令。小西受刑者は、内田被告に指示されて、Aさんが脱いだ服を投げ捨てた。

Aさんの裸をスマホで撮影した後は、内田被告が「橋に行く」と言い出し、吊り橋へと移動した。内田被告と小西受刑者は、「死ね」とAさんを何度も責め立て、暴行した。

「私はAさんに馬乗りになって、あごの下を手で押したり、数回ビンタした。リコさんはAさんの顔を靴の裏で踏みつけたり、髪を引っ張ったりした。Aさんは、『どうすれば許してくれますか？』と聞き、リコさんは、『自分で考えろ』と答えました。

Aさんは『全財産あげます』と言ったけど、リコさんは、『いらねーよ』と返した。Aさんは、ぐったりした感じで『死にます』とも言っていた。私は『死ねや』と怒鳴り、リコさんは『死ねるもんなら死ね』と言っていました」

内田被告は、「もう一度、謝れ」とAさんを橋の欄干の上に座らせた。Aさんは、「嫌だ」と怯えた様子だったが、小西受刑者に足を押されるなどして、結局は欄干に乗ったという。

検察官の「内田被告に何か言われたか？」という質問に、小西受刑者は、両手前に押すジェスチャーをしながら、「『こうやって』と言われました。川に落とすという意味だと思いました」と答えた。

「嫌だ」と欄干を下りたAさんに対して、内田被告と小西受刑者は、「座れ」と命令した。2人に体を押されて、Aさんは欄干の外側に立つことになった──。

「リコさんが『早く落ちろ。自分で死ね』と怒鳴った。私も『落ちろや』と怒鳴った。少なくとも20回以上、（落ちろと）言ったと思う。Aさんは一度だけ深呼吸して、ちょっと前に傾くような姿勢になった。

その瞬間、リコさんがAさんの肩甲骨のところを両手で押して、Aさんが目の前から消えた」

小西受刑者は、Aさんを助けようとしたという。

「橋の下をのぞくと、ロープのようなものを掴んでいる手が見えた。手を伸ばして引き上げようとしたけど、手は消えました。6秒間くらいのことだったと思う。『キャーッ！』という叫び声と、何かがぶつかる『バン！』という音が聞こえた。リコさんは橋から駐車場に向かっていて、『優花、行くよ』と私の手を引きました」

内田被告が殺人罪を否認する一方、小西受刑者は、"リコさんが押した"と証言している。真実はどちらなのか。