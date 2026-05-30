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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「アイドル候補生にインタビュー」を公開した。動画では、ダンスボーカルグループの育成機関「PROJECT B」でデビューを目指して奮闘する23歳の候補生2人が登場し、現在の給与や貯金額、将来の夢について赤裸々に語っている。



街角でインタビューに応じた二人は、ともに23歳で「めっちゃ仲良し」と語るコンビ。現在は「PROJECT B」の候補生として、日々レッスンに励んでいるという。現在の道を選んだ理由について問われると、「高校生の時から芸能活動に憧れていて、キラキラした姿に入りたいと思った」と真っ直ぐな思いを明かした。



気になる給与事情については「25～30万円くらい」とリアルな数字を告白。一方で貯金額を尋ねられると、一人が「40万円」と答える横で、もう一人は手で丸を作りながら「0円です」と即答。「ガチゼロで」とぶっちゃけ、場を和ませた。



また、所属する「PROJECT B」の環境については「施設がすごく充実している」と絶賛。「24時間ほぼ使えるような体制」が整っており、サポートする「BUZZ GROUP」について「日本一のダンススタジオを抱えていると言っても過言ではない」と、恵まれた環境への感謝を口にした。



動画の中盤では、将来の目標として「メジャーデビューしてテレビに出たい」「音楽プロデューサーをやってみたい」とそれぞれの夢を語る場面も。さらに、一番好きなバンドとして「BUMP OF CHICKEN」を挙げ、名曲『スノースマイル』の歌詞を引き合いに「冷えた左手…」「僕の右ポケットに」と見事な掛け合いを披露し、息の合った姿を見せた。



最後には、同世代へのメッセージとして「泥臭く、かつ謙虚にやっていくことがデビューに進む道だと思う」と真摯な言葉を残した二人。カメラに向かって「僕の顔覚えておいてください」と力強くアピールする姿からは、夢に対する本気度と固い決意が伝わってくる内容となっている。