プロ野球のシーズン中に、大きな衝撃を与えた巨人・阿部慎之助前監督（47）の逮捕騒動。阿部前監督はすぐに釈放されたものの、事件の責任をとって球団に監督辞任を申し入れた。事態を重く受け止めた球団は申し入れを受理したが、辞任撤回を求めるオンライン署名活動が13万筆を突破するなど余波が広がっている。

「オフだった5月25日の夜、自宅にいた阿部前監督は姉妹喧嘩の仲裁に入ったそうです。ですが長女に言い返されたことで、胸ぐらを掴んで押し倒すなどしたとされています。長女は父とのトラブルを『ChatGPT』に相談し、回答に従って児童相談所に連絡。連絡を受けた児童相談所は110番通報し、自宅を訪れた警察が現行犯逮捕したということです。阿部前監督は調べに『カッとなった』と事実を認めており、現在は任意で捜査が進められています」（全国紙社会部記者）

阿部前監督が騒動を謝罪した26日の記者会見では、長女による手紙も代理人によって代読された。長女にとって父との大がかりな喧嘩は初めてであり、児童相談所を経由して警察に通報されたのは想定外だったという。実際には殴る蹴るといった事実はなく、すでに父とは仲直りをしているといい、大事になってしまったことへの反省がつづられていた。

事件の経緯が明るみになったいっぽう、一部SNSやネットでは“親子喧嘩で逮捕は度が過ぎる”という論調も広がることに。元大阪府知事の弁護士・橋下徹氏（56）や落語家・立川志らく（62）、映画監督・山崎貴氏（61）などの著名人たちからも阿部前監督の辞任撤回を求める声が上がっており、各所で議論が交わされている。

■「喜び勇んでリークした奴誰だよ」ひろゆき氏は“逮捕情報の漏洩元”を疑問視

実業家の“ひろゆき”こと西村博之氏（49）も、今回の騒動に関心を寄せているようだ。26日にXで《一般論として》と前置きし、《子どもの行動により、親の仕事を奪う事態が起きた時に、子どもの行動が間違いと判明したら、親の仕事を元に戻したほうがいいと思う》と私見をつづっていた。

ひろゆき氏は28日に行ったYouTubeの生配信でも、視聴者からの質問に答えるかたちで「事実関係が裁判で有罪とかにならない限りは、元に戻した方がいいと思ってる」と改めて自らの考えを示していた。

さらに日本における逮捕の流れなどを解説しつつ、阿部前監督の“逮捕情報の漏洩元”についても言及。「今回、“児相と警察は悪くないよね”というのでいくと、僕は児相（が通報したこと）と警察が逮捕したことに関しては悪くないと思う」とし、「ただ、リークした奴誰だよっ、て。要は逮捕したとしても、それって言わなかったら、わかんないですよ」と問題視したのだ。

阿部前監督の逮捕をめぐっては、警視庁から正式公表はなされていない。ひろゆき氏は「（逮捕された）その日のうちぐらいからさ、“警察が逮捕しました”ってメディアが知ってたじゃん」と指摘し、「あれは明らかに、警察か児童相談所のリークなんですよ」と主張。

続けて「何で警察か児童相談所のリークで、近所の人のリークではないかって言うと、暴行があったという話は、児童相談所しか知らないんですよ」と述べ、長女が児童相談所にトラブルを相談したことから「その話を知っているのは、児童相談所と警察と娘しかいないんですよ」と強調した。

さらにメディアの情報の取り扱いについても、「確証がない限りは報道しない」「児童相談所とか警察署とか、ある程度公の組織の職員が言った場合は、“それは事実だよね”という風に扱う」と説明。

その上で「児童相談所か警察のどっちかがリークしてるんですよね。ま、両方がしてる可能性もあるんだけど」と言及し、逮捕については理解を示しつつこう持論を述べていた。

「喜び勇んでリークした奴誰だよ、って。だから、“阿部監督が逮捕されたんだよ”っていうのを、多分ね、喜び勇んでメディアに連絡した奴がいるんだよね。そいつはさ、ちょっと悪くね？ 僕はね、そいつを見つけ出すべきだと思うんだよね」

そんなひろゆき氏は「本来は捜査情報である守秘義務のある情報を流した奴がいるんすよ、警察か児童相談所に」と最後まで持論を崩すことなく、「それは良くないんじゃないの、っていうね。という風に思っております」と疑問を投げかけていた。