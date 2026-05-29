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ドイツ出身者が嘆く「もうドイツは無理」日本の家探しを体験して知った母国の“鬼畜すぎる”現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドイツ出身のありがてぃも氏が、自身のYouTubeチャンネルで「もうドイツに住めない！ドイツを凌駕する、日本の家探しの快適なところ」と題した動画を公開。自身の経験を基に日本とドイツの家探しの違いを比較し、ドイツの家探しの困難さを「鬼畜すぎる」と表現する一方、日本のシステムを「圧倒的に楽勝」と絶賛した。



ありがてぃも氏はまず、ドイツでの家探しの現状について「需要が高すぎて物件が不足している」と説明。特に都市部では状況が深刻で、内見に「100人以上の列に並ぶこともあったりしますよ」と、日本では考えられない光景が日常茶飯事であると明かした。さらに、ドイツの家探しは日本の「就職活動ぐらいに先が思いやられます」と語る。単に物件を見つけるだけでなく、履歴書や自己アピールといった「応募書類」を準備し、数多の応募者の中から大家に選ばれなければならないという。このプロセスは非常に厳しく、ありがてぃも氏は「単純に選ばれる可能性が絶望的に低い」と嘆いた。



このような状況から、ドイツでは「コネがきっかけ」で部屋が決まるケースが多いという。また、「部屋の交換」という奇抜な発想も広がっていると紹介。これは、引越しを希望する者同士が、互いの条件に合う部屋を交換するというもので、「非常に効率がいい」とドイツ人らしい合理的な文化についても触れた。



一方、日本の家探しについては、不動産情報サイトを使えば「まるで物件が選び放題です」とその豊富さに驚きを示した。ドイツと違い、日本では申し込んで審査に落ちない限り部屋がほぼ確定で手に入るシステムに、「ドイツ人にとっては奇跡すぎると思います、正直」とカルチャーショックを受けたことを告白した。



最後に、ありがてぃも氏は、今回の比較を通して「日本の『当たり前』に気づいたりしていただけたら嬉しいと思います」と述べ、海外の視点から見ることで日本の利便性や恵まれた環境に感謝することの大切さを視聴者に投げかけ、動画を締めくくった。