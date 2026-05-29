〈《初公判》「ギャルのような風貌で、本指名が一人」“旭川17歳女子高生殺人” 内田梨瑚被告（23）の“イケイケ”ニュークラ勤務の実態「月に20万円近く売り上げていた」〉から続く

2024年4月に北海道旭川市で起きた、女子高生が橋から転落させられ殺害された事件。殺人などの罪で起訴された内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判が5月25日、旭川地裁で始まった。判決は6月22日に言い渡される予定だ。

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公判2日目には、内田が撮影していた女子高校生が橋の欄干に乗り謝罪する動画などが証拠として示された。そんな内田は過去の別の事件でも、スマホに対する執着を示す衝撃的な行動をとっていた。当時の「週刊文春」の記事を再公開する。（初出：「文春オンライン」2024年6月28日配信。年齢、肩書は当時のまま）



内田梨瑚被告 （TikTokより）

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2024年4月19日、留萌市の女子高生・村山月(むらやまるな)さん（17）を旭川市の渓谷「神居古潭(かむいこたん)」の橋上から10メートル下の石狩川に突き落とし、溺死させたとして北海道警に再逮捕された無職の内田梨瑚(うちだりこ)容疑者（21）。

「4月18日、内田は自身の画像を勝手にSNSで使われたことに腹を立て、村山さんに金銭を要求。村山さんが電子マネー10万円の送金に失敗したため、内田らのグループ4人と村山さんは留萌市内の道の駅で合流し、村山さんを旭川市まで車で連れ回した。

村山さんが道中のコンビニ店員に助けを求めると、内田は店員に対し『この子はおかしくなっているから取り合わなくていい』などと言いくるめている。そして19日未明、神居古潭の『神居大橋』で自らが“舎弟”と呼ぶ小西優花容疑者とともに犯行に及んだ」（社会部記者）

内田は4月から6月にかけ、村山さんに対する不同意わいせつ、監禁、恐喝の容疑で逮捕されていたが、6月12日、小西とともに再逮捕されたのだ。

「25日午前には、道警は女子高生に見立てた人形を橋から落とす実況見分を行っている。内田は『女子高生は橋に置いてきた。落としていない』などと容疑を否認。ところが、事件発生直後に内田が知人らに送ったメッセージでは『女子高生は家に帰った』などと述べており、供述と食い違いが生じている」（同前）

「目上の人に対してはペコペコするタイプ」

犯行直前、村山さんの衣類を脱がせて別の場所に遺棄するなど、事件を隠蔽する行動をとっていた内田だが、事件直後からその“いじめっ子気質”は盛んに報じられていた。中学時代の内田の蛮行を知人が語る。

「梨瑚は違う中学の後輩の女の子が気に入らなかったのか、その子のことを無言で3回も自転車で轢いているんです。ただ、目上の人に対してはペコペコするタイプで、その子の先輩が梨瑚の先輩だとわかった途端、その子のところに行って土下座していた」

隣町の美瑛町の高校を卒業後、地元の大手化粧品メーカーの小売店や、「3・6街」のニュークラブ（キャバクラ）で勤務。別の知人が当時を振り返る。

「梨瑚が話すのは人の悪口か、イキリ。最後に会ったのは4月半ばくらいだけど、私と共通の友人がいて、その子がいないところでは平気で彼女の悪口を言うんです。でも、悪口を言っていたはずの子が戻ってくるとすごく猫を被る。

かと思えば、自分が気に食わないことがあると『攫うぞ』とイキってくるんです。大麻のプッシャーをやっていたとも聞きます。私は直接見たことはないですが、先輩から『あいつ車に大麻あるから、共犯だと思われるし一緒に車乗るなよ』と注意されたことも」

自分の逮捕でさえSNSでネタに

旭川のナイトライフを満喫していた内田に、村山さんへの恐喝事件で警察の手が迫ったのが4月24日。実は、前出の知人は、内田が最初に逮捕されるその決定的瞬間をスマホの画面上で目撃していたという。

「4月下旬ごろ、梨瑚は家に警察が来ていたのをインスタのストーリーにあげていたんです。『待って、どうしたのwwww』って感じでDMを送ったんですけど、結局反応はありませんでした。警察に押収されてしまったんでしょうね……」（同前）

自分の逮捕でさえSNSでネタにしていた女は、今、何を思うのか。

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「リコは高校時代、彼氏がいない時期のほうが少なくて。ある時は、その彼氏が学校に来て、とあることで先生ともめたこともあったんです」――果たして、この時起きた「事件」とは――。「週刊文春 電子版」では、現地総力取材で旭川17歳女子高生殺害事件の全貌を明らかにしている。主犯・内田が歩んできた半生と、地元で起こしたトラブルの数々、そして“性欲モンスター”と同級生に言われる所以となった学園祭での出来事とは。電子版では、独占入手した内田容疑者の「わいせつ動画」も公開している。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）