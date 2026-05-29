【夏に向けて絶対ダイエットしたい】カレーもピザも！罪悪感ゼロで食べられるヘルシーレシピ

夏に向けてダイエットしたい気持ちが高まるこの季節。カレーやピザなど、食べたいものを我慢しなくていいんです！クックパッドユーザーさんが工夫して考えた、満足感たっぷりなのに罪悪感ゼロで楽しめるレシピを3つご紹介します。

▼きのこと鶏むね肉がたっぷり！「満足ダイエットカレー」

市販のルーを使わず、カレー粉とケチャップ、コンソメで仕上げるヘルシーなカレーです。鶏むね肉（皮なし）と大豆の水煮でタンパク質をしっかり補えるうえ、きのこや野菜もたっぷり入って食べごたえ十分。玄米に乗せれば、さらに食物繊維もプラスできますよ。

▼白滝でヘルシーに！「濃厚豆乳坦々麺」

麺の代わりに白滝を使うことで、カロリーをぐっと抑えた坦々麺です。豆乳とすりごまで仕上げるスープは濃厚で、食べごたえも満点。鶏胸肉（皮なし）と豆板醤の組み合わせが絶妙で、ダイエット中でも本格的な味わいが楽しめます。豆腐麺など、お好みの麺でアレンジしてもおいしく仕上がります。

▼発酵なしで20分！「米粉と豆腐のピザ」

小麦粉の代わりに米粉、そしてお豆腐を生地に使うので、もちもちした食感が楽しめるヘルシーピザです。発酵いらずで20分あればでき上がるのも魅力。チーズは少量ながらしっかりコクが出て、ダイエット中でも大満足の仕上がりになります。





食べたいものを我慢しなくても、工夫次第でダイエット中のメニューはこんなに充実します。みなさんもぜひ試してみてくださいね。

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