LUNA SEAの秦野凱旋公演で小田急の“粋な演出”にメンバーも感激 きょう結成37周年迎える「感動して涙が出て来ます」「小田急のこういうところ大好き」

LUNA SEAの秦野凱旋公演で小田急の“粋な演出”にメンバーも感激 きょう結成37周年迎える「感動して涙が出て来ます」「小田急のこういうところ大好き」