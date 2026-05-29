LUNA SEAの秦野凱旋公演で小田急の“粋な演出”にメンバーも感激 きょう結成37周年迎える「感動して涙が出て来ます」「小田急のこういうところ大好き」
きょう29日に結成37周年を迎えたロックバンド・LUNA SEAの公式Xが更新され、29日、30日の2日間で開催される、同バンドの“凱旋公演”となるクアーズテック秦野カルチャーホール（秦野市文化会館）での公演に対し、小田急電鉄からの“粋な演出”が紹介された。
【写真】「感動して涙が出て来ます」LUNA SEA公式Xで紹介された小田急の“粋な演出”
LUNA SEAのメンバー4人（SUGIZO、INORAN、J、真矢）は、いずれも神奈川県秦野市で幼少期を過ごしており、同市内にあるSUGIZOの実家を練習拠点とし、日々その感性やテクニックに磨きをかけたという。今年2月に亡くなったドラムの真矢さん（享年56）は、2023年に「はだのふるさと大使」にも任命され、多くの機会において地域に足を運ぶなど、市内活性に貢献し続けていた。
また同バンドの代表曲「ROSIER」「I for You」が、小田急線・秦野駅の列車接近メロディーに採用されており、さらに今月25日には同駅北口・まほろば大橋でメンバーの手形碑および記念プレートの除幕式が開催された。
投稿では、「小田急 秦野駅 関係者の皆様 熱い歓迎ありがとうございます！」とのコメントとともに、駅前に設置されたライブ告知の看板や、「LUNA SEA凱旋ライブ開催！おかえりなさい！」「おかえりなさい！LUNA SEA!!5月29日・30日、初の凱旋ライブが秦野市内で開催されます。秦野駅の列車接近メロディーはLUNA SEAの楽曲です。まちの玄関口より心から歓迎いたします」と表示された、ホームの電光掲示板を紹介した。
これにメンバーのSUGIZOも反応。「本当に嬉しい。。。本当にありがとうございます。LUNA SEA、地元に還ってきました」と引用でコメントした。
ファンからは「ホームから観れるメッセージで泣けちゃいますね 配信ライブ観るの楽しみにしています」「粋なことやってくれますね 感動して涙が出て来ます」「これメンバーが見たら感激でワンチャン泣いちゃうんじゃね？」「地元民として この地で育って良かったなと 改めて思いました」「秦野市民でも出身でもないのに涙が出てくる」「やっぱ小田急のこういうところ大好きよな」「ここまでやってくれるなんて… 関わるすべての方々、ありがとうございます！最高のライブで応えなきゃだ！」「産まれてからずっと乗ってた地元の小田急線が会社として大好きなLUNA SEAを歓迎してて素晴らしい」「全力でLUNA SEAを歓迎してくださり、ありがとうございます 小田急線バンザイ」など、多くの反響が寄せられている。
【写真】「感動して涙が出て来ます」LUNA SEA公式Xで紹介された小田急の“粋な演出”
LUNA SEAのメンバー4人（SUGIZO、INORAN、J、真矢）は、いずれも神奈川県秦野市で幼少期を過ごしており、同市内にあるSUGIZOの実家を練習拠点とし、日々その感性やテクニックに磨きをかけたという。今年2月に亡くなったドラムの真矢さん（享年56）は、2023年に「はだのふるさと大使」にも任命され、多くの機会において地域に足を運ぶなど、市内活性に貢献し続けていた。
投稿では、「小田急 秦野駅 関係者の皆様 熱い歓迎ありがとうございます！」とのコメントとともに、駅前に設置されたライブ告知の看板や、「LUNA SEA凱旋ライブ開催！おかえりなさい！」「おかえりなさい！LUNA SEA!!5月29日・30日、初の凱旋ライブが秦野市内で開催されます。秦野駅の列車接近メロディーはLUNA SEAの楽曲です。まちの玄関口より心から歓迎いたします」と表示された、ホームの電光掲示板を紹介した。
これにメンバーのSUGIZOも反応。「本当に嬉しい。。。本当にありがとうございます。LUNA SEA、地元に還ってきました」と引用でコメントした。
ファンからは「ホームから観れるメッセージで泣けちゃいますね 配信ライブ観るの楽しみにしています」「粋なことやってくれますね 感動して涙が出て来ます」「これメンバーが見たら感激でワンチャン泣いちゃうんじゃね？」「地元民として この地で育って良かったなと 改めて思いました」「秦野市民でも出身でもないのに涙が出てくる」「やっぱ小田急のこういうところ大好きよな」「ここまでやってくれるなんて… 関わるすべての方々、ありがとうございます！最高のライブで応えなきゃだ！」「産まれてからずっと乗ってた地元の小田急線が会社として大好きなLUNA SEAを歓迎してて素晴らしい」「全力でLUNA SEAを歓迎してくださり、ありがとうございます 小田急線バンザイ」など、多くの反響が寄せられている。