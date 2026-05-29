大型連休を終え、季節は、春から初夏へと移り変わりをみせています。



日本の伝統的な暦「七十二候」では、5月下旬ごろに「紅花栄（べにばなさかう）」を迎えます。「紅花が咲き誇るころ」という意味で、古くは染料や化粧にも使われ、人々の暮らしを彩ってきました。

まちなかでも若葉がまぶしく感じられる季節となり、播磨国総社射楯兵主神社（兵庫県姫路市）でも、桜の季節を終えた境内が新緑に包まれています。

播磨国総社射楯兵主神社本殿（提供：播磨国総社射楯兵主神社）

同神社祭務部の尾粼祐彦さん（※粼はたつさき）によると、御本殿に祀られている神様の一柱「射楯大神（いたてのおおかみ）」は、日本の国土に木々を植えたとされる“植樹の神様”なのだそう。日本の森林や自然を守る神様として伝えられており、緑豊かなこの季節と深い関わりがあります。

同神社では、神様の使いの動物を「みみづく」としており、境内には「撫でみみづく」が設置されています。みみづくは、知性や吉兆の象徴ともいわれています。

神門をくぐってすぐにある「撫でみみづく」

新緑が深まるこの季節は、人生の節目を迎える人が多い時期でもあります。大型連休中、同神社では多くの結婚式が執り行われたのだとか。

播磨国総社に祀られているもう一柱の神様「兵主大神（ひょうずのおおかみ）」は、大国主命（オオクニヌシノミコト）ともされ、妻のスセリビメノミコトと仲睦まじく暮らした神話から、“縁結びの神様”としても知られています。

オオクニヌシノミコトとスセリビメノミコトをモチーフとしたパネル

たくさんの願いが並ぶ絵馬掛

神前式では、神職や巫女、雅楽演奏者ら総勢10人による奉仕が行われ、太鼓（たいこ）や笙（しょう）、篳篥（ひちりき）、笛などによる生演奏の雅楽が式を彩ります。厳かな雰囲気のなか、新郎新婦や家族が新たな門出を迎えています。

尾崎さんは、「結婚式を挙げた瞬間だけでなく、その後も人生の節目ごとに帰って来られる場所でありたい」と話します。

芽吹いた若葉が少しずつ濃さを増していくように、人と人とのつながりもまた、時間を重ねながら育まれていくのかもしれません。季節の移ろいとともに、自然や人との縁に改めて目を向ける時期となりそうです。

（取材・文＝洲崎春花）



※ラジオ関西「谷五郎の笑って暮らそう」2026年5月3日放送分より