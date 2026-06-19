大きな問題に直面した時には国の介入が必要 ─近著『人新世の「黙示録」』（集英社）が話題となっています。「計画経済」など新しいキーワードを使いながら、問題意識とソリューションを提示していますが、この本を書きたいと思った動機を聞かせてください。 斎藤2020年秋に『人新世の「資本論」』（集英社新書）を出させていただいたのですが、その続編になります。前編の方は、マルクスとか脱