◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は18日（日本時間19日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで、1次リーグF組第2戦のチュニジア戦（20日＝日本時間21日）へ向けた練習を行った。左膝負傷で欠場が決まったMF久保建英（Rソシエダード）は練習こそ欠席したものの、試合会場のメキシコ・モンテレイへ直接移動するチームを見送るために練習場を訪れ、メンバーと一緒に昼食を摂った。久保は日