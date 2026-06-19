右太もも裏の肉離れで負傷者リスト（ＩＬ）入りしているホワイトソックス村上宗隆内野手（２６）が打撃練習を再開したと１８日（日本時間１９日）までに、米大リーグ公式サイトが伝えた。同サイトによれば、すでにランニング、送球、ティー打撃など再開。ベナブル監督が「これからは、より難しい打撃練習や、ケージ内での強度を上げた練習を増やしていく予定だ。その後の状態を見ながら進めていく」とした上で「本当に１日１