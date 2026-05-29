「上品って言葉が似合う」愛沢えみり、高層階でのMTG＆お茶ショットに反響！ 「リカちゃん人形だぁ」
元キャバクラ嬢で実業家の愛沢えみりさんは5月27日、自身のInstagramを更新。高層階にあるカフェでミーティングをしたことを報告し、お茶ショットを公開しました。
【写真】愛沢えみりの高層階カフェショット
コメントでは「お人形みたいに可愛いです えみりちゃんの姿勢の良さ、見習わないと！」「お美しくて素敵です〜 憧れです」「上品って言葉が似合う」「ぱっつん可愛い」「リカちゃん人形だぁ」「えみりちゃん可愛いリアルりかちゃん」「可愛い過ぎ」「前髪ロング天使です」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】愛沢えみりの高層階カフェショット
「お人形みたいに可愛いです」愛沢さんは「MTGも兼ねてお茶したよ」とつづり、4枚の写真を投稿。見晴らしのいい高層階のカフェで頬づえをつくショットや、窓の外を見つめてほほ笑むショットなどです。どの写真も美しく、愛沢さんの魅力があふれています。
美しい姿を多数披露自身のInstagramで、美しい姿を多数披露している愛沢さん。28日には、浴衣姿を公開しました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)