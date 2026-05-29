京鴨ロース×山椒出汁、6月から百貨店2店舗限定！ 京の鳥どころ「八起庵」

記事ポイント 2026年6月1日より、京都高島屋店・池袋東武百貨店にて夏の季節限定メニュー2種が登場鶏の西京焼と彩り豆皿九種を一膳に揃えた「炊き込みご飯と彩り豆皿御膳」は3,300円（税込）山椒出汁で味わう「山椒香る 京鴨の冷やしつけ麺」は2,420円（税込）、池袋東武百貨店限定 2026年6月1日より、京都高島屋店・池袋東武百貨店にて夏の季節限定メニュー2種が登場鶏の西京焼と彩り豆皿九種を一膳に揃えた「炊き込みご飯と彩り豆皿御膳」は3,300円（税込）山椒出汁で味わう「山椒香る 京鴨の冷やしつけ麺」は2,420円（税込）、池袋東武百貨店限定

京都の老舗鳥料理専門店「八起庵」が、2026年6月1日（月）から夏の季節限定メニュー2種の提供を始めます。

京都高島屋店と池袋東武百貨店の2店舗で展開され、鶏と鴨それぞれの旨みを活かした新作が夏の食卓を彩ります。

京の鳥どころ「八起庵」





販売開始：2026年6月1日（月）取扱店舗：京都高島屋店、池袋東武百貨店

サンパークが展開する鳥料理専門店「八起庵」が、夏の季節限定メニュー2種を2店舗で提供します。

京赤地鶏や京鴨を使った京風の味わいを得意とする同店が、夏向けに鶏と鴨それぞれの素材の旨みを引き出した新作を揃えます。

京都高島屋店では九種の豆皿が揃う「炊き込みご飯と彩り豆皿御膳」を、池袋東武百貨店では山椒出汁で味わう「山椒香る 京鴨の冷やしつけ麺」をそれぞれ提供します。

両メニューとも期間限定での提供です。

炊き込みご飯と彩り豆皿御膳（京都高島屋店）





木製看板と家紋入りの白のれんを掲げた京都高島屋店は、格子スクリーンと間接照明が落ち着いた雰囲気を作り出しています。

カウンター席9席・テーブル席18席の計27席で、営業時間は11:00〜21:30（L.O. 20:45）、定休日は京都高島屋に準じます。

商品名：炊き込みご飯と彩り豆皿御膳価格：3,300円（税込）内容：彩り豆皿九種、鶏の西京焼、鶏の炊き込みご飯、香の物、味噌汁、たまごアイス提供店舗：京都高島屋店

赤い丸盆に乗った九升格子の木箱に、鶏・鴨の焼き物・煮物・揚げ物など9種の小鉢が並びます。

中心を担うのは味噌漬けにした鶏を香ばしく焼き上げた「鶏の西京焼」と、旨みが染み渡る「鶏の炊き込みご飯」です。

デザートには京都高島屋店限定のたまごアイスが付き、九種の豆皿・香の物・味噌汁と合わせた充実した一膳となっています。

ランチや特別な昼食に対応できる構成で、価格は3,300円（税込）です。

山椒香る 京鴨の冷やしつけ麺（池袋東武百貨店）





京の鳥どころ八起庵 池袋東武百貨店





池袋東武百貨店店は暖簾と店名看板を掲げた入口に食品サンプルケースを備え、半個室5室・テーブル席16席の計52席を展開しています。

営業時間は11:00〜22:00（L.O. 21:30）、定休日は東武百貨店池袋店に準じます。

商品名：山椒香る 京鴨の冷やしつけ麺価格：2,420円（税込）内容：山椒香る出汁、特製生麺、鴨ロース、温泉卵、メンマ、薬味、鶏の炊き込みご飯提供店舗：池袋東武百貨店

赤い丸盆に、ざる盛りの特製生麺・鴨ロース・メンマ・薬味を盛った鉢・山椒を効かせた濃いめのつけ汁・炊き込みご飯が一式で揃います。

主役はしっとりと仕上げた京鴨のロース肉で、山椒の香りが立つ特製出汁とともに提供されます。

途中で温泉卵を絡めることで、味わいがまろやかに変化します。

八起庵の看板料理である「鶏の炊き込みご飯」もセットに含まれ、価格は2,420円（税込）です。

池袋東武百貨店限定の期間限定メニューとなっています。

「炊き込みご飯と彩り豆皿御膳」には池袋東武百貨店版にわらび餅が付くなど、店舗ごとに異なるデザートで構成に違いがあります。

京都高島屋店・池袋東武百貨店のいずれも2026年6月1日（月）から提供開始です。

京の鳥どころ八起庵の紹介でした。

よくある質問

Q. 「炊き込みご飯と彩り豆皿御膳」は京都高島屋店と池袋東武百貨店のどちらで提供されますか？

A. 「炊き込みご飯と彩り豆皿御膳」は京都高島屋店での提供です。

池袋東武百貨店では「山椒香る 京鴨の冷やしつけ麺」が提供されます。

なお、内容の一部（デザート）が店舗によって異なり、池袋東武百貨店版にはわらび餅、京都高島屋店版にはたまごアイスが付きます。

Q. 池袋東武百貨店店の座席数と個室の有無はどうなっていますか？

A. 池袋東武百貨店店は総席数52席で、半個室5室とテーブル席16席で構成されています。

京都高島屋店は総席数27席（カウンター席9席・テーブル席18席）で半個室の設定はありません。

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