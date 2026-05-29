映画『津田寛治に撮休はない』にラッパーアフロが楽曲提供 インスパイアソング「津田寛治」 MV公開
俳優の津田寛治が自分自身を演じる映画『津田寛治に撮休はない』に、ラッパーのアフロがインスパイアソング『津田寛治』の提供を行った。萱野孝幸監督が制作したこの曲のMVがkino cinema 新宿での本作公開初日となる29日に解禁される。
アフロは、2023 年に公開され話題を呼んだ映画『さよなら ほやマン』の共演を機に、津田と交流を持つ。本作を鑑賞後、その数日後の劇場トークイベントにも急遽参加するなど、津田のファンである姿を見せた。
【場面カット】衝撃…銃を自分の頭にあて神妙な面持ちの津田寛治
アフロは「この作品の大ファンになった俺は、あふれる衝動のままに『津田寛治』という曲を書きました(頼まれてもないのに！)」とコメントしている。萱野監督はアフロからの楽曲提供を受け、「そこには俳優の喜びと尊さと可笑しみと切なさと不気味さと…。つまり全てが詰まっていました」と当時を振り返った。
津田も「誤解を恐れずに言うならば、僕のテーマソングだと言っても過言ではないではないですか！メチャクチャうれしかったです」と喜びを見せた。
これを受け、kino cinema 新宿ではトークイベントを開催する。５月29日午後6時50分の回、5月30日午後1時の回上映終了後のイベントでは、津田、萱野監督が登壇。MCは、森田真帆が務める。また5月31日午後0時半の回上映終了後には、篠田諒、城也、萱野監督が登壇する。MCは、園山敬介が務める。
アフロは、2023 年に公開され話題を呼んだ映画『さよなら ほやマン』の共演を機に、津田と交流を持つ。本作を鑑賞後、その数日後の劇場トークイベントにも急遽参加するなど、津田のファンである姿を見せた。
アフロは「この作品の大ファンになった俺は、あふれる衝動のままに『津田寛治』という曲を書きました(頼まれてもないのに！)」とコメントしている。萱野監督はアフロからの楽曲提供を受け、「そこには俳優の喜びと尊さと可笑しみと切なさと不気味さと…。つまり全てが詰まっていました」と当時を振り返った。
津田も「誤解を恐れずに言うならば、僕のテーマソングだと言っても過言ではないではないですか！メチャクチャうれしかったです」と喜びを見せた。
これを受け、kino cinema 新宿ではトークイベントを開催する。５月29日午後6時50分の回、5月30日午後1時の回上映終了後のイベントでは、津田、萱野監督が登壇。MCは、森田真帆が務める。また5月31日午後0時半の回上映終了後には、篠田諒、城也、萱野監督が登壇する。MCは、園山敬介が務める。