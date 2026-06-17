ＤｅＮＡの新外国人選手、ヘラル・エンカーナシオン外野手（２８）＝前ジャイアンツ＝とオスバルド・ビド投手（３０）＝前ホワイトソックス＝が１６日、横浜市内で入団会見に出席した。会見前には、エンカーナシオンが横浜スタジアムで行われた練習に参加し、いきなり推定１４０メートルの“バックスクリーン直撃弾”を２発も披露。４位からの巻き返しへ、頼もしすぎる助っ人が加わる。１９３センチ、１１０キロの屈強なボディ