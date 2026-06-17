日本代表は２−２で引き分けた１次リーグＦ組初戦のオランダ戦から一夜明けた１５日（日本時間１６日）、米テネシー州ナッシュビル郊外で調整した。Ｗ杯準優勝３回を誇る強豪相手に価値ある勝ち点１をもぎとったが、チーム最年長のＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝は「慢心は絶対ダメ」と、強豪ドイツを破った後、１次リーグ第２戦のコスタリカ戦で敗れた前回大会の反省から気を引き締める。大会中の監督交代劇に揺れる次戦の相