お笑い芸人の藤井隆さん、タレントの井上咲楽さんが司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（毎週日曜、午後12時55分〜）の5月31日放送回は、55周年を迎えた番組史上初「2週連続で同じ新婚さん」を大特集します。



【写真】0歳で出会っていた！運命の新婚さん

今回から2週にわたって登場するのは、東京都在住の竹俣多聞さん（28歳・航海士）と実央さん（28歳・IT系営業）夫妻です。お二人が手繰り寄せた、バラエティの枠を完全に超越した「27年越しの運命の伏線回収」が、あまりにもドラマチックすぎるため、1週（約30分）の枠には到底収まりきらず、前代未聞の前後編ドキュメントとしてお届けします。



【奇跡のすれ違い】生まれた場所に隠された驚愕の共通点と“証拠映像”

すべての始まりは、27年前の大阪でした。同じ病院、そしてほぼ同じタイミングで、この世に生を受けた2人。この時点では、まだお互いを知る由もありませんが、実は生後まもない時期に“奇跡の初対面”がありました。 夫の父親が当時、撮影していた実際の映像がスタジオで公開されると、そこに映っていたあまりにもできすぎた光景に、スタジオは早くも大興奮に包まれます。



【現代の運命】27年間の音信不通を経て、つないだのはマッチングアプリ！

夫の家の引っ越しにより、幼少期に完全に音信不通となった2人。お互いの記憶もなく、親同士も連絡を絶っていたため、完全に“赤の他人”としてそれぞれの人生を歩んでいました。しかし2年前、結婚を意識した2人が登録した「マッチングアプリ」で奇跡の合流を果たします。この時点では、まだ0歳の時の出会いを知らない状態でしたが、運命の歯車は、ここから静かに回り始めます。



【爆笑のギャップ】プロフにひかれ合った2人…初デートの帰途に急展開

マッチング時、お互いの好印象なプロフィールにひかれ合った2人。しかし、初デートの帰り道、東京駅の真ん中で夫が放った「まさかの大胆すぎるアプローチ」が発覚！ プロフィール写真の穏やかな印象からは想像もつかないその行動に、MCの藤井さんが思わず椅子から転げ落ちました。



こうして交際に至った2人でしたが、まだその時点でも互いの共通点は知らなかったそう。ところが、交際期間中に夫が両親に妻を紹介した際、生まれた病院の話を皮切りに、両親の記憶とともに2人の27年が紐解かれていきます。



【最大の衝撃】スタジオ騒然！2人の人生の“原点”を知る重要人物が客席に

驚きの事実が次々と明かされる中、藤井さんから「お二人の人生に深く関わりのある方が、実は客席に来ています」と告げられます。観客席から手を挙げたのは、なんと29年前にお二人の誕生の瞬間に立ち会っていた“あの人物”！ スタッフの執念の追跡によって実現したこの奇跡の再会に、夫婦も両親も言葉を失い、スタジオは騒然となりました。