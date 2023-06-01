「オランダ戦に間に合わないなら多分選ばれていない」左シャドーの有力候補が明かす”三笘の代役ではない自分”【日本代表】
三笘薫不在の左シャドーの有力候補──。そのひとりが、鈴木唯人（フライブルク）だ。“10タイプ”のアタッカーで推進力とテクニックを兼備し、安定感も抜群。今回のワールドカップでブレイクしそうなタレントだが、気掛かりは右肩の状態だ。
５月３日のヴォルフスブルク戦で鎖骨を骨折し、一時はワールドカップのメンバー入りも危ぶまれた。結局26人枠に選ばれたものの、コンディションは万全ではない。実際、５月25日からスタートした日本代表合宿でもフルメニューをこなせていない。
練習３日目の５月28日も、接触プレーが避けられないミニゲームには不参加。別メニューで調整していた。それでも、本人に焦りはない。
「オランダ戦（グループリーグ初戦）に間に合わないなら多分選ばれていません。そこまでに100%まで持っていける判断で選出されたと思っているので。今やれと言われたらできる感覚はあります。怖くもないので」
今は「メディカルから止められているので、無理せず言われたことを守っている感じ」だが、「焦らず上げている」段階だ。ワールドカップの初戦まで２週間以上あるので、“完全体の鈴木唯人”になるのも時間の問題だろうか。
三笘の代役という意識はない。
「三笘選手が入っても入らなくても、自分がやれることをやる」
鈴木唯人は鈴木唯人。自分らしさを貫いたまま自身初のワールドカップに挑む。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
５月３日のヴォルフスブルク戦で鎖骨を骨折し、一時はワールドカップのメンバー入りも危ぶまれた。結局26人枠に選ばれたものの、コンディションは万全ではない。実際、５月25日からスタートした日本代表合宿でもフルメニューをこなせていない。
「オランダ戦（グループリーグ初戦）に間に合わないなら多分選ばれていません。そこまでに100%まで持っていける判断で選出されたと思っているので。今やれと言われたらできる感覚はあります。怖くもないので」
今は「メディカルから止められているので、無理せず言われたことを守っている感じ」だが、「焦らず上げている」段階だ。ワールドカップの初戦まで２週間以上あるので、“完全体の鈴木唯人”になるのも時間の問題だろうか。
三笘の代役という意識はない。
「三笘選手が入っても入らなくても、自分がやれることをやる」
鈴木唯人は鈴木唯人。自分らしさを貫いたまま自身初のワールドカップに挑む。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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