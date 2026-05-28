5月27日までに、モデルでタレントのマギーが自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開し、そのセレブぶりに驚きが広がっている。

マギーは、白いサマーニットのセットアップに身を包み、サングラスをかけたスタイリッシュな姿を披露。涼しげで爽やかな装いを見せたが、ファンはその中に同時に写る高級アイテムに目を奪われていた。

「マギーさんが手に持っていたのは、世界的ブランド『HERMES（エルメス）』のバーキンという超高級バッグ。バリエーションにもよりますが数百万円はくだらないセレブに大人気のバッグです。履いているサンダルも同ブランドのもので、さりげなく高級アイテムを身につけていました。さらにマギーさんの横には、ピンクがかった車体のポルシェが写っており、高級愛車に乗り込むショットも添えられていたのです」（芸能プロ関係者）

圧巻のセレブ生活を披露したマギー。そんな高級なアイテムを手にする彼女の姿にコメント欄には驚く声が届いていた。

《カッコ良すぎる》

《リアル女神》

《このまま壁紙に使えそう》

全てが絵になるかっこいいスタイルに、絶賛の声も多く聞かれた。16歳でファッションモデルとして芸能活動を開始したマギー。収入が不安定だった家族を支えるためデビューを決めたという芸能活動は、順調そのものだった。

「ファッション誌『ViVi』の専属モデルなどを務め、その抜群のスタイルと美貌で女性の憧れの的になったマギーさん。その後、タレントとしてもバラエティ番組などへの出演が増加。明るいキャラクターが人気を博しました」（前出・芸能プロ関係者）

しかし、人気絶頂期だった2017年に人気ロックバンドのHi-STANDARDの横山健との不倫が『FRIDAY』によって報じられた。それをきっかけにメディア露出は激減。姿を見る機会が大幅に減った。

「露出が減る中、2020年にはマギーさんがプロデュースしたコスメブランド『LAPERICUM（ラペリカム）』を立ち上げました。さらに、ラグジュアリー家具を取り扱うインテリア販売会社『BTF』のCEOにも就任するなど、現在は実業家として活躍しているのです。その年商は億越えとも言われるほど。SNSから滲み出る羽振りの良さは、こうした事業の成功から手に入れたものでしょう。

特に愛車のポルシェは、『ピンクのポルシェに乗りたいっていうのはポルシェ好きの女の子が夢見るもの』と語るほど、彼女が以前から叶えたかった夢のひとつです。実業家としての成功を掴みながら夢を叶えているのでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

逆境を力に変え、マギーは新しい道を切り開いている。