フラムは今夏マルコ・シウバに代わる新指揮官探しに奔走しているようだ。英『Football Insider』が報じている



2021年夏よりフラムの指揮官に就任したマルコ・シウバ。安定した成績を残し、その手腕は高く評価されてきたが、今夏現行契約は満了を迎える。フラムは新たなオファーを提示したが、同監督はこれを拒否した。



クリスタル・パレスなど多くのクラブがフラム指揮官に注目しているが、マルコ・シウバはレアル・マドリードへ引き抜かれるジョゼ・モウリーニョの後任としてベンフィカの指揮官に就任する予定だ。すでに口頭合意には至っており、正式な発表まで秒読みとも言われている。





新指揮官を探す必要が出てきたフラムだが、以前アストン・ヴィラやエヴァートンでCEOを務めていたキース・ワイネス氏によると、元チェルシー指揮官リアム・ロシニアーが候補の一人として挙がっているという。ロシニアーは現役時代フラムでのプレイ経験もあり、クラブは復帰を計画しているようだ。ロシニアーは今年の1月にエンツォ・マレスカ前監督の後任としてチェルシーの指揮官に就任したが、成績不振によりわずか107日で解任。チェルシーでの監督キャリアは失敗に終わった。しかし、すぐにプレミアの舞台に帰ってくる可能性があるようで、マルコ・シウバの後任としてフラムが注目している模様。またオリヴァー・グラスナーの退任が決まっているクリスタル・パレスもロシニアーを新指揮官候補の一人にしていると考えられている。チェルシーでの挑戦は振るわなかったロシニアーだが、今夏プレミアに帰ってくるのか、注目だ。