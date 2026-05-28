「連絡を取り続けていた」大学から電撃移籍！ ロス五輪世代の20歳ストライカーが欧州クラブと４年契約。SDは期待「来シーズン中にはトップチームに貢献できる」
デンマーク２部のオールボーBKは５月28日、ンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）と４年契約を締結したことを発表した。
クラブによれば、ンワディケは２月に10日間、オールボーを練習訪問し、「その際にコーチ陣とスポーツディレクターのジョン・モラーに良い印象を与えたため、その後の数か月間も連絡を取り続けていた」という。
「彼は優れたフィジカルと高い運動能力を持つ９番タイプの選手で、来シーズン中には我々のトップチームに貢献できると信じている」（モラー）
またンワディケは「オールボーの一員になれたことを非常に嬉しく、誇りに思い、感謝しています」とコメント。「クラブのためにすべてを捧げ、選手としても人間としても成長するために、毎日ベストを尽くし、チームを助けたい」と意気込む。
ロス五輪世代の20歳ストライカーは、今年１月のU-23アジアカップに参戦し、優勝に貢献。６月に行なわれるU-21日本代表の欧州遠征のメンバーにも選出されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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クラブによれば、ンワディケは２月に10日間、オールボーを練習訪問し、「その際にコーチ陣とスポーツディレクターのジョン・モラーに良い印象を与えたため、その後の数か月間も連絡を取り続けていた」という。
「彼は優れたフィジカルと高い運動能力を持つ９番タイプの選手で、来シーズン中には我々のトップチームに貢献できると信じている」（モラー）
またンワディケは「オールボーの一員になれたことを非常に嬉しく、誇りに思い、感謝しています」とコメント。「クラブのためにすべてを捧げ、選手としても人間としても成長するために、毎日ベストを尽くし、チームを助けたい」と意気込む。
ロス五輪世代の20歳ストライカーは、今年１月のU-23アジアカップに参戦し、優勝に貢献。６月に行なわれるU-21日本代表の欧州遠征のメンバーにも選出されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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