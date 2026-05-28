大泉洋 芸能生活30周年記念EP『感謝しかございません』に幾田りら、小曽根真が楽曲提供
大泉 洋が、8月12日にリリースする芸能生活30周年記念EP『感謝しかございません』に、幾田りらの書き下ろしによる新曲「なんてことない日々」が収録されることが決定。
あわせてジャズピアニスト・小曽根真が楽曲提供した新曲「Welcome to Arena」が収録されることも発表された。
■初アリーナツアー『芸能生活30周年記念！！大泉洋リサイタル2-リベンジ-』もスタート
今回の発表によって、EPに先駆けて5月27日に先行配信リリースされたゆず北川悠仁による「ひざこぞう」、スキマスイッチによる「みんなのYEAH!!!」を含む『感謝しかございません』の楽曲提供アーティストがすべて明らかとなった。
なお、5月30日から大泉初のアリーナツアー『芸能生活30周年記念！！大泉洋リサイタル2-リベンジ-』がスタートする。詳細はオフィシャルサイトで。
■リリース情報
2026.05.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ひざこぞう」
https://yooizumi.lnk.to/HIZAKOZOU
2026.05.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE「みんなのYEAH!!!」
https://yooizumi.lnk.to/MINNANOYEAH
2026.08.12 ON SALE
EP『大泉 洋 芸能生活30周年記念EP「感謝しかございません」』
https://yooizumi.lnk.to/30th_anniversary_EP
■【画像】幾田りらのアーティスト写真
■【画像】小曽根真のアーティスト写真
■関連リンク
『芸能生活30周年記念！！大泉洋リサイタル2-リベンジ-』特設サイト
https://www.teamnacs.com/stage.php?ex=2026_02
大泉洋 OFFICIAL SITE
https://www.office-cue.com/profile_media/profile.php?t=2