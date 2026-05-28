大泉洋 芸能生活30周年記念EP『感謝しかございません』に幾田りら、小曽根真が楽曲提供

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大泉 洋が、8月12日にリリースする芸能生活30周年記念EP『感謝しかございません』に、幾田りらの書き下ろしによる新曲「なんてことない日々」が収録されることが決定。

あわせてジャズピアニスト・小曽根真が楽曲提供した新曲「Welcome to Arena」が収録されることも発表された。

■初アリーナツアー『芸能生活30周年記念！！大泉洋リサイタル2-リベンジ-』もスタート

今回の発表によって、EPに先駆けて5月27日に先行配信リリースされたゆず北川悠仁による「ひざこぞう」、スキマスイッチによる「みんなのYEAH!!!」を含む『感謝しかございません』の楽曲提供アーティストがすべて明らかとなった。

なお、5月30日から大泉初のアリーナツアー『芸能生活30周年記念！！大泉洋リサイタル2-リベンジ-』がスタートする。詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2026.05.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ひざこぞう」

https://yooizumi.lnk.to/HIZAKOZOU

2026.05.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「みんなのYEAH!!!」

https://yooizumi.lnk.to/MINNANOYEAH

2026.08.12 ON SALE

EP『大泉 洋 芸能生活30周年記念EP「感謝しかございません」』

https://yooizumi.lnk.to/30th_anniversary_EP

■【画像】幾田りらのアーティスト写真

■【画像】小曽根真のアーティスト写真

■関連リンク

『芸能生活30周年記念！！大泉洋リサイタル2-リベンジ-』特設サイト

https://www.teamnacs.com/stage.php?ex=2026_02

大泉洋 OFFICIAL SITE

https://www.office-cue.com/profile_media/profile.php?t=2