サッカー日本代表の森保一監督（５７）が出演するメッセージ広告「ひとつになるから強くなる。ＫＩＲＩＮ ＣＡＭはじまる」篇が、３１日より地上波テレビ、デジタルメディアなどで公開される。

同広告は、日本サッカー協会（ＪＦＡ）とキリンホールディグス株式会社がともに展開する応援プロジェクト「『ひとつになるから強くなる。』アクション」の第１弾として実施される。森保監督は「“日本一丸”で戦えば、まだ世界一にはなったことないけど、世界一取れる日が来るんだって、思ってます」と力強く語る。

ＪＦＡのオフィシャルトップパートナーであるキリンホールディングス株式会社が、６月１１日（日本時間１２日）開幕の北中米Ｗ杯で“最高の景色”を目指して戦う日本代表を後押しする取り組みとして展開。今回のメッセージ広告に加え、選手や監督のリアルな声を届ける特別コンテンツ「ＫＩＲＩＮ ＣＡＭ」が「ＫＩＲＩＮサッカー公式Ｘアカウント」で公開される。また、３１日にＭＵＦＧ国立で開催されるアイスランドとの壮行試合では、約５万人のサポーターによる「５万人の応援チャント」が行われ、日本全国から寄せられた応援メッセージを届ける「ＫＩＲＩＮウォール」も展開される。

広告撮影時におこなれた元日本代表ＭＦ鈴木啓太氏（４４）による森保監督へのロングインタビューも、「ＫＩＲＩＮ ＣＡＭ」で公開される予定。