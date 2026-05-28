【ダウンロード版セール「スクエニ トクトク！カーニバル」】 開催中

スクウェア・エニックスは、ダウンロード版セール「スクエニ トクトク！カーニバル」を開催している。開催期間はPlayStation Store / ニンテンドーeショップ / ニンテンドーストア / App Store / Google Playが6月10日23時59分頃、Microsoft Storeが6月11日19時頃、Steamストアが6月3日2時頃、Epic Games Storeが6月3日0時頃まで。

本セールでは、初セールとなる「ドラゴンクエストVII Reimagined」を筆頭に、40周年を迎えた「ドラゴンクエスト」シリーズのダウンロード版タイトルが登場。また、「FINAL FANTASY VII REBIRTH」や「STAR OCEAN THE SECOND STORY R」をはじめとする準新作や旧作がお得に購入できる。

また、セールの開催と合わせ、「ドラゴンクエスト」公式X（@DQ_PR）で「#ドラクエ診断」キャンペーンが開催される。

【#スクエニ スクエニ トクトク！カーニバル 開催中！】

□対象タイトル一覧掲載ページ

セール対象タイトルピックアップ

タイトル

【初セール】「ドラゴンクエストVII Reimagined」「ドラゴンクエストVII Reimagined デジタルデラックス版」

対応機種：PS5、Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、Xbox Series X|S、Windows、Steam

割引率：25％

【割引率アップ】「ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅」

対応機種：Nintendo Switch、iOS、Android、Steam

割引率：MAX75％

※Steam、iOS、Android版には本編と3つの追加ダウンロードコンテンツが含まれます。

【割引率アップ】HD-2D版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」

対応機種：PS5、Nintendo Switch 2、Xbox Series X|S、Windows、Steam

割引率：50％

【割引率アップ】HD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」

対応機種：PS5、Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、Xbox Series X|S、Windows、Steam

割引率：30％

「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」

対応機種：PS4、Nintendo Switch、Xbox One、Steam、Epic

割引率：50％

「ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島」

対応機種：PS4、Nintendo Switch、Xbox One、Steam

割引率：50％

※Xbox One、Windows、Steam版には本編と追加ダウンロードコンテンツ第1～3弾の内容が含まれます。

【割引率アップ】「FINAL FANTASY VII REBIRTH」

対応機種：PS5

割引率：60％

【割引率アップ】「CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION」

対応機種：PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One

割引率：65％

「STAR OCEAN THE SECOND STORY R」

対応機種：PS5、PS4、Nintendo Switch

割引率：50％

「ニーア」バンドル

対応機種：PS4

割引率：60％

スマホ版「ドラゴンクエスト」もお買い得

「ドラゴンクエストIV 導かれし者たち」

対応機種：iOS、Android

割引率：40％

「ドラゴンクエストV 天空の花嫁」

対応機種：iOS、Android

割引率：40％

「ドラゴンクエストVI 幻の大地」

対応機種：iOS、Android

割引率：40％

「ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君」

対応機種：iOS、Android

割引率：40％

「#ドラクエ診断」キャンペーン開催

簡単な質問に答えるだけで、性格や好みに合ったシリーズタイトルを紹介するサイト「#ドラクエ診断」がオープン。診断結果をXにシェアすると参加できるキャンペーンも実施されている。

本キャンペーンでは、参加した人の中から抽選で合計100名に公式オンラインショップ「スクウェア・エニックス e-STORE」で使えるクーポンが当たる。

【キャンペーン概要】

参加方法：

1. ドラゴンクエスト宣伝担当Xアカウントをフォロー

2. 「#ドラクエ診断」サイトで診断する

3. 診断結果をXに投稿

参加可能期限：6月10日(水)23時59分まで

賞品：抽選で100名にプレゼント

・スクウェア・エニックス e-STOREクーポン（500円分）×80名

・スクウェア・エニックス e-STOREクーポン（2,000円分）×15名

・スクウェア・エニックス e-STOREクーポン（5,000円分）×4名

・スクウェア・エニックス e-STOREクーポン（10,000円分）×1名

※賞品は選べません。

※2025年11月以降、Xチャット（旧ダイレクトメッセージ）にて4桁のパスコードを設定していない場合、通知やメッセージを確認できない可能性がございます。必ずご確認ください。

□ドラゴンクエスト宣伝担当Xアカウント

□「#ドラクエ診断」サイト

□応募規約など詳細ページ

(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

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(NieR Replicant ver.1.22474487139...)Developed by Toylogic Inc.

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