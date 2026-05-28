看護師兼イラストレーターの「ツナ。」さんが描く漫画「マインドワールド」シリーズ。その2つの作品が、インスタグラムで合計1万2000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

「社会人に関連した作品を描きたい」「マイナスな出来事を笑いに変えたい」という作者の思いから描かれた作品で、思わずクスッと笑ってしまう展開に、読者からは「平和な世界ですなあ」「うちの会社、こんな感じかも」「今日も1日頑張りましょうね」などの声が上がっています。

社会人のストレスを和らげる“優しい妄想”とは

ツナ。さんは、インスタグラムで作品を発表しています。ツナ。さんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

ツナ。さん「『社会人あるある』的なものを描きたいな、と思ったことがきっかけです。『ミスしたことを上司に謝らなきゃ』『会社で嫌なことがあり、落ち込んでしまった』などのマイナスな出来事や思いを、笑いに変えられる作品にしたいなと思いました」

Q.この2作品を描くにあたり、特にどのような部分にこだわりましたか。

ツナ。さん「どちらも、画角を3コマ目までは一緒にしている点です。他の作品もそうなのですが、1〜3コマ目まではほぼ同じ画角にして、徐々に読者に『何かがおかしいぞ…』と思わせながら、4コマ目のオチに持っていく、というリズム感を大切にしています」

Q.ツナ。さんが、作中のようなシーンに遭遇した経験は…。

ツナ。さん「どちらもありません。『絶対ない、でもあったらいいな』というシチュエーションだからこその世界観です」

Q.この他には、どのような「マインドワールド」シリーズの作品がありますか。

ツナ。さん「坂道でこけた友人を助けずに、カーリングで地面の滑りをよくしてスピードを加速させるネタなどがあります。恐らく何を言っているか伝わらないかと思うので、ぜひ私のインスタグラムをご覧ください」

Q.「このシリーズでスタンプが欲しいです」という読者からの声がありました。今後、制作の予定はありますか。

ツナ。さん「すでに2つのスタンプがリリースされていますので、使っていただければと思います。スタンプ化してほしいというお声、とてもうれしかったです！」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ツナ。さん「『優しい世界』っていうコメントが多かったです。私もそれが一番うれしかったです」