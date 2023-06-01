新田さちか、写真集未収録のアザーカットを特別掲載 『ヤンジャン』表紙に登場
モデル・実業家の新田さちかが、28日発売の『週刊ヤングジャンプ』26号（集英社）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。
【写真】ナチュラルな美ボディを披露した新田さちか
新田は、大学在学中に「ミス青山コンテスト2020」で準グランプリを受賞。恋愛リアリティ番組『恋愛ドラマな恋がしたい』で芸能界入りし、2023年には地元石川県の観光大使に就いた。
新田の写真集『SACHI-祥-』（※正しくは祥の旧字体）の発売を記念し、同号では、写真集未収録のアザーカットを特別掲載。撮影地に選んだのは、語学を学び、海外旅行を愛する新田自身が希望したオーストラリア・メルボルン。
等身大の笑顔から凛とした眼差し、大人びた横顔まで、“今の新田さちか”だからこそ表現できる魅力を詰め込んだ。旅先で見せた新たな表情と、これまでとこれからをつなぐ特別な一冊となっている。
なお、グラビア新企画「YJブルーム」Vol.7には橋本麗愛が、巻末グラビアには俳優の璃音が登場している。
【写真】ナチュラルな美ボディを披露した新田さちか
新田は、大学在学中に「ミス青山コンテスト2020」で準グランプリを受賞。恋愛リアリティ番組『恋愛ドラマな恋がしたい』で芸能界入りし、2023年には地元石川県の観光大使に就いた。
新田の写真集『SACHI-祥-』（※正しくは祥の旧字体）の発売を記念し、同号では、写真集未収録のアザーカットを特別掲載。撮影地に選んだのは、語学を学び、海外旅行を愛する新田自身が希望したオーストラリア・メルボルン。
等身大の笑顔から凛とした眼差し、大人びた横顔まで、“今の新田さちか”だからこそ表現できる魅力を詰め込んだ。旅先で見せた新たな表情と、これまでとこれからをつなぐ特別な一冊となっている。
なお、グラビア新企画「YJブルーム」Vol.7には橋本麗愛が、巻末グラビアには俳優の璃音が登場している。