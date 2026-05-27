舞台「ガチアクタ」キャスト変更・2日間の公演中止を発表 主演俳優が上演中に半月板損傷【全文】
【モデルプレス＝2026/05/27】東京・品川プリンスホテル ステラボールにて5月22日より上演されている舞台「ガチアクタ」の公式サイトが、5月27日に更新された。俳優・今牧輝琉の怪我によるキャスト変更を発表した。
【写真】上演中に負傷の主演俳優、怪我する2日前の近影
サイトでは「舞台『ガチアクタ』出演者に関する重要なお知らせ」とし、「5月26日（火）18：30公演上演中にルド役・今牧輝琉さんが足を負傷され、ただちに医療機関の検査をうけ半月板損傷の診断を受けました」と報告。これを受け、「ご本人・所属事務所・医療機関ならびに製作委員会にて協議を重ねた結果、今牧さんにつきましては、5月29日（金）以降の舞台『ガチアクタ』京都公演を含む全公演への出演を取り止め、治療に専念していただくこととなりました」と発表した。
また、5月27日、28日の公演は中止となり、29日13：30公演からは「ルド役は、カンパニーのアンダースタディとして一緒に準備を進めてまいりました神谷亮太さんに務めていただきます」とキャスト変更を告知。チケットの払い戻しについても案内し、「中止公演にご来場いただきましたお客様、ならびにご来場を予定されていたお客様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。また、今牧さんの一日も早いご回復を心よりお祈りいたします」と謝罪している。
同舞台は、犯罪者の子孫たちが暮らすスラム街に生まれた孤児の少年・ルドを主人公にしたバトルアクション。「週刊少年マガジン」で連載された人気漫画が2025年にアニメ化し、この度舞台化。5月22日〜31日に東京・品川プリンスホテル ステラボールにて、6月5日〜6月7日に京都・ロームシアター京都 サウスホールにて上演予定となっている。（modelpress編集部）
舞台『ガチアクタ』出演者に関する重要なお知らせ
平素より舞台『ガチアクタ』を応援いただき、誠にありがとうございます。
5月26日（火）18：30公演上演中にルド役・今牧輝琉さんが足を負傷され、ただちに医療機関の検査をうけ半月板損傷の診断を受けました。
ご本人・所属事務所・医療機関ならびに製作委員会にて協議を重ねた結果、今牧さんにつきましては、5月29日（金）以降の舞台『ガチアクタ』京都公演を含む全公演への出演を取り止め、治療に専念していただくこととなりました。
これを受け出演者を変更し、5月29日（金）13：30公演より、上演を再開いたします。
5月29日（金）13:30公演以降のルド役は、カンパニーのアンダースタディとして一緒に準備を進めてまいりました神谷亮太さんに務めていただきます。上演再開に向けては5月27日（水）と5月28日（木）の2日間を公演中止とさせていただき、カンパニー全員で調整を行って参ります。
今回の出演者変更に伴い、観劇を見送られるお客様につきましては払い戻しを実施させていただきます。チケット払い戻しに関する詳細につきましては、後日改めて公式サイトおよび公式X（旧Twitter）にてご案内いたします。紙チケットの払い戻しにはお手元にチケットの原券が必要です。紙チケットをお持ちのお客様は無くさず保管いただきますようお願いいたします。
中止公演にご来場いただきましたお客様、ならびにご来場を予定されていたお客様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
また、今牧さんの一日も早いご回復を心よりお祈りいたします。
2026年5月27日
舞台『ガチアクタ』製作委員会2026
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◆舞台「ガチアクタ」キャスト変更・2日間の公演中止発表
サイトでは「舞台『ガチアクタ』出演者に関する重要なお知らせ」とし、「5月26日（火）18：30公演上演中にルド役・今牧輝琉さんが足を負傷され、ただちに医療機関の検査をうけ半月板損傷の診断を受けました」と報告。これを受け、「ご本人・所属事務所・医療機関ならびに製作委員会にて協議を重ねた結果、今牧さんにつきましては、5月29日（金）以降の舞台『ガチアクタ』京都公演を含む全公演への出演を取り止め、治療に専念していただくこととなりました」と発表した。
◆舞台「ガチアクタ」とは
同舞台は、犯罪者の子孫たちが暮らすスラム街に生まれた孤児の少年・ルドを主人公にしたバトルアクション。「週刊少年マガジン」で連載された人気漫画が2025年にアニメ化し、この度舞台化。5月22日〜31日に東京・品川プリンスホテル ステラボールにて、6月5日〜6月7日に京都・ロームシアター京都 サウスホールにて上演予定となっている。（modelpress編集部）
◆発表全文
舞台『ガチアクタ』出演者に関する重要なお知らせ
平素より舞台『ガチアクタ』を応援いただき、誠にありがとうございます。
5月26日（火）18：30公演上演中にルド役・今牧輝琉さんが足を負傷され、ただちに医療機関の検査をうけ半月板損傷の診断を受けました。
ご本人・所属事務所・医療機関ならびに製作委員会にて協議を重ねた結果、今牧さんにつきましては、5月29日（金）以降の舞台『ガチアクタ』京都公演を含む全公演への出演を取り止め、治療に専念していただくこととなりました。
これを受け出演者を変更し、5月29日（金）13：30公演より、上演を再開いたします。
5月29日（金）13:30公演以降のルド役は、カンパニーのアンダースタディとして一緒に準備を進めてまいりました神谷亮太さんに務めていただきます。上演再開に向けては5月27日（水）と5月28日（木）の2日間を公演中止とさせていただき、カンパニー全員で調整を行って参ります。
今回の出演者変更に伴い、観劇を見送られるお客様につきましては払い戻しを実施させていただきます。チケット払い戻しに関する詳細につきましては、後日改めて公式サイトおよび公式X（旧Twitter）にてご案内いたします。紙チケットの払い戻しにはお手元にチケットの原券が必要です。紙チケットをお持ちのお客様は無くさず保管いただきますようお願いいたします。
中止公演にご来場いただきましたお客様、ならびにご来場を予定されていたお客様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
また、今牧さんの一日も早いご回復を心よりお祈りいたします。
2026年5月27日
舞台『ガチアクタ』製作委員会2026
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