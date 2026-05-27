ドラゴンクエスト ねんどモンスターズ】 5月28日 予約開始 10月 発売予定 価格：770円～

BANDAI SPIRITSは、ねんどキット「ドラゴンクエストねんどモンスターズ」4商品を5月28日に予約受付を開始する。発売は10月を予定し、価格は770円から。

本商品は40周年を迎えたRPG「ドラゴンクエスト」シリーズに登場するモンスター「スライム」をねんどで再現したもの。型に付属の紙ねんどをつめて、完璧なかたちのねんどスライムを作ることができる。コマンドを立てて飾ったり、いろんな表情を作って楽しむことができる。

ラインナップは「スライム」（価格:770円）、「ゆうしゃスライム」（価格:990円）、「エンゼルスライム」（価格:990円）、「スライムナイト」（価格:1,320円）の4商品。

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