スライムたちがねんどで登場！ 「ドラゴンクエストねんどモンスターズ」が5月28日に予約開始
【ドラゴンクエストねんどモンスターズ】 5月28日 予約開始 10月 発売予定 価格：770円～
BANDAI SPIRITSは、ねんどキット「ドラゴンクエストねんどモンスターズ」4商品を5月28日に予約受付を開始する。発売は10月を予定し、価格は770円から。
本商品は40周年を迎えたRPG「ドラゴンクエスト」シリーズに登場するモンスター「スライム」をねんどで再現したもの。型に付属の紙ねんどをつめて、完璧なかたちのねんどスライムを作ることができる。コマンドを立てて飾ったり、いろんな表情を作って楽しむことができる。
ラインナップは「スライム」（価格:770円）、「ゆうしゃスライム」（価格:990円）、「エンゼルスライム」（価格:990円）、「スライムナイト」（価格:1,320円）の4商品。
【情報解禁‼️📢】- BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS） (@HobbySite) May 27, 2026
＼ドラゴンクエスト40周年／⁰＼おめでとうございます✨／
#DQ40th に合わせ、⁰『ドラゴンクエスト』より、⁰「ドラゴンクエストねんどモンスターズ」として4種のスライムが商品化決定！
「ドラゴンクエストねんどモンスターズ」特設サイトもオープン💫⬇️… https://t.co/ExQaXbXL46 pic.twitter.com/UckcN8iGIK
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