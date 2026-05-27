Cornelius、ショーン・オノ・レノン参加の新曲「Aeons」配信＆MV公開｜ニューアルバム発売と全国ツアーも決定

コーネリアス（Cornelius）のデジタル・シングル「Aeons」が配信リリースされた。

「Aeons」はショーン・オノ・レノンがヴォーカルで参加した楽曲で、作詞も彼が手掛けている。合わせて同曲のミュージック・ビデオも公開された。

「Aeons」Music Video

さらに、コーネリアスのニュー・アルバム「Refractions」が8月19日（水）に発売されることも決定した。本作は、「夢中夢」から約3年ぶりの作品で、コーネリアス8枚目のオリジナル・アルバムとなる。

「Refractions」には先行シングル「Mind Train」「Bad Advice」「夢寝見」そして「Aeons」を含む全10曲が収録される予定だ。

同作は通常盤に加え、ワーナーミュージック・ストア限定で販売される『Refractions（Deluxe Edition）』の2形態でリリースされる。完全生産限定商品として発売されるDeluxe Editionは、コーネリアス本人が1枚ずつ直接スプレーワークを施した仕様を採用。通常盤CDに加え、2024年7月に活動30周年を記念して行われた「Cornelius 30th Anniversary Set」を収録したBlu-rayディスクも封入される。

BOXには、ミラーやアクリル板なども封入。アルバムの世界観を反映した特別仕様となっている。

「Aeons」の発売を記念したTシャツも販売。「Refractions (Deluxe Edition)」、「Aeons」Tシャツは、いずれも27日（水）18時より販売が開始される。

また、ニューアルバムを携えた全国ツアーの開催も決定。本日12時よりチケットの先行受付が開始された。

加えてCorneliusは、6月28日（日）に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される『WORLD HAPPINESS 2026 〜I’m HOME〜』に出演。さらに、8月14日（金）から16日（日）に開催される『SUMMER SONIC 2026』への出演も決定しており、ニューアルバムのリリースや全国ツアーとあわせて、今後のライブ展開にも注目したい。

【商品情報】

「Refractions（Deluxe Edition)」

■「Refractions」CD／WPCL-13774／￥3,300＋税「Mind Train」「Bad Advice」「夢寝見」「Aeons」ほか、全10曲収録予定。Linkfire：https://cornelius.lnk.to/refractions

※CDショップ特典：以下の対象店舗でご予約・ご購入で先着で特典をプレゼント。Amazon.co.jp：メガジャケ楽天ブックス：缶バッジセブンネットショッピング：レコードモチーフコースターその他CDショップ：ステッカー

■「Refractions（Deluxe Edition）」CD＋Blu-ray／WPZL-32302〜3／￥18,000＋税5月27日（水）18時から予約開始＜完全生産限定商品＞「Refractions （CD）」+「Cornelius 30th Anniversary Set（Blu-ray）」2枚組仕様。Warner Music Store：https://store.wmg.jp/collections/cornelius/products/6683※数に限りがあり、無くなり次第終了。

■「Aeons」Digital Single5月27日（水）配信開始配信URL：https://Cornelius.lnk.to/aeons配信元：ワーナーミュージック・ジャパン

【物販情報】

「Aeons Tシャツ」

■「Aeons Tシャツ」「Aeons」の発売を記念したTシャツをWarner Music Storeにて販売開始。サイズ：S・M・L・XL販売開始：2026年5月27日（水）18:00〜配送スケジュール：2026年5月28日（木）より随時お届け予定Warner Music Store：https://store.wmg.jp/collections/cornelius/products/6661

【ツアー情報】

「CORNELIUS REFRACTIONS TOUR 2026」

CORNELIUS REFRACTIONS TOUR 2026

9月10日(木) 神奈川・KT Zepp Yokohama9月12日(土) 広島・広島クラブクアトロ9月13日(日) 福岡・Zepp Fukuoka9月19日(土) 北海道・Zepp Sapporo9月22日(火/祝) 愛知・Zepp Nagoya9月23日(水/祝) 大阪・Zepp Namba (OSAKA)9月26日(土) 宮城・仙台PIT10月2日(金) 東京・Zepp Haneda (TOKYO)10月3日(土) 東京・Zepp Haneda (TOKYO)10月6日(火) 東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)

■チケット先行受付受付期間：2026年5月27日(水)12:00〜2026年6月7日(日)23:59 受付URL：https://l-tike.com/cornelius/