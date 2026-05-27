2025年世界中を席巻した衝撃のアニメ『タコピーの原罪』劇場公開決定＆特報も解禁！原作者・タイザン5から祝福のコメント到着！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2025年に世界中で大きな話題を巻き起こしたアニメ『タコピーの原罪』の劇場公開が決定。特報が解禁となり、原作者・タイザン5から劇場公開決定を祝うコメントも到着した。

『タコピーの原罪』は、マンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載・配信された、タイザン5による漫画作品。2021年12月に連載が開始されると、ハッピー星人のタコピー（主人公）の愛らしいビジュアルやコミカルなキャラクターとは裏腹に、人間の子どもたちが直面する過酷な現実と、タコピーたちによって巻き起こされる衝撃的な展開の数々が爆発的な反響を呼び、当時の連載作品の最高閲覧数を塗り替える快挙を達成。「このマンガがすごい！2023」オトコ編第3位にランクインし、2巻完結ながら累計発行部数は180万部（電子版含む）を突破している。2025年6月、TBSテレビとENISHIYAがタッグを組み、待望のアニメ化が実現。地上波放送なしの配信限定シリーズという形態ながら、SNSでは最新話が配信されるたびにトレンドを席巻する社会現象となり、「Filmarks Awards 2025」でアニメ部門最優秀賞を受賞した。その熱狂は国内に留まらず、「アヌシー国際アニメーション映画祭2026」TV部門への正式出品や、世界最大級の規模のアニメの祭典「クランチロール・アニメアワード2026」でアニメ・オブ・ザ・イヤーを含む7部門にノミネートされるなど、今や世界的な評価を確立している。

アニメ『タコピーの原罪』が、映画『タコピーの原罪 -ありがとう、また明日-』として劇場で公開されることが決定した。全6話を劇場用に再編集し、新たなシーンも追加。スクリーンを通じて再び日本中に旋風を巻き起こす。解禁された特報では、“タコピーと出会ってくれたきみたちへ。あの物語を、もう一度”という、感謝と再会のメッセージを添えて、タコピーとしずかたちが歩んだ軌跡が映し出されている。

タコピーたちが紡ぐ物語を、そして「ありがとう、また明日」に込められた想いを、劇場ならではの没入感で是非見届けてほしい。

＜原作者・タイザン5 コメント＞



●作品情報

映画『タコピーの原罪 -ありがとう、また明日-』

声の出演

タコピー：間宮くるみ

しずか：上田麗奈

まりな：小原好美

東：永瀬アンナ

潤也：逢坂良太

スタッフ

原作：「タコピーの原罪」タイザン5（集英社ジャンプ コミックス刊）

監督：飯野慎也

キャラクターデザイン：長原圭太

音楽：藤澤慶昌

アニメーション制作・プロデュース協力：ENISHIYA

企画・プロデュース：TBSテレビ

©タイザン5／集英社・「タコピーの原罪」製作委員会

関連リンク

『タコピーの原罪』公式サイト

https://www.tbs.co.jp/anime/takopi_project/