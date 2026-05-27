日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3028（+6.0　+0.20%）
ホンダ　1403（-4　-0.28%）
三菱ＵＦＪ　3079（+18　+0.59%）
みずほＦＧ　7360（+1　+0.01%）
三井住友ＦＧ　6088（+23　+0.38%）
東京海上　7378（+22　+0.30%）
ＮＴＴ　150（+0.3　+0.20%）
ＫＤＤＩ　2630（+13.5　+0.52%）
ソフトバンク　216（-0.5　-0.23%）
伊藤忠　1942（+27　+1.41%）
三菱商　5217（+31　+0.60%）
三井物　5384（+3　+0.06%）
武田　5056（-4　-0.08%）
第一三共　2696（-10　-0.37%）
信越化　7070（+48　+0.68%）
日立　5104（+48　+0.95%）
ソニーＧ　3530（-18　-0.51%）
三菱電　6545（+6　+0.09%）
ダイキン　23275（+140　+0.61%）
三菱重　3951（+7　+0.18%）
村田製　8224（+147　+1.82%）
東エレク　52515（+1095　+2.13%）
ＨＯＹＡ　26237（+267　+1.03%）
ＪＴ　6108（-11　-0.18%）
セブン＆アイ　1834（-5　-0.27%）
ファストリ　76899（+1389　+1.84%）
リクルート　9845（+21　+0.21%）
任天堂　7035（-25　-0.35%）
ソフトバンクＧ　7876（+35　+0.45%）
キーエンス（普通株）　77611（+491　+0.64%）