日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3028（+6.0 +0.20%）
ホンダ 1403（-4 -0.28%）
三菱ＵＦＪ 3079（+18 +0.59%）
みずほＦＧ 7360（+1 +0.01%）
三井住友ＦＧ 6088（+23 +0.38%）
東京海上 7378（+22 +0.30%）
ＮＴＴ 150（+0.3 +0.20%）
ＫＤＤＩ 2630（+13.5 +0.52%）
ソフトバンク 216（-0.5 -0.23%）
伊藤忠 1942（+27 +1.41%）
三菱商 5217（+31 +0.60%）
三井物 5384（+3 +0.06%）
武田 5056（-4 -0.08%）
第一三共 2696（-10 -0.37%）
信越化 7070（+48 +0.68%）
日立 5104（+48 +0.95%）
ソニーＧ 3530（-18 -0.51%）
三菱電 6545（+6 +0.09%）
ダイキン 23275（+140 +0.61%）
三菱重 3951（+7 +0.18%）
村田製 8224（+147 +1.82%）
東エレク 52515（+1095 +2.13%）
ＨＯＹＡ 26237（+267 +1.03%）
ＪＴ 6108（-11 -0.18%）
セブン＆アイ 1834（-5 -0.27%）
ファストリ 76899（+1389 +1.84%）
リクルート 9845（+21 +0.21%）
任天堂 7035（-25 -0.35%）
ソフトバンクＧ 7876（+35 +0.45%）
キーエンス（普通株） 77611（+491 +0.64%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3028（+6.0 +0.20%）
ホンダ 1403（-4 -0.28%）
三菱ＵＦＪ 3079（+18 +0.59%）
みずほＦＧ 7360（+1 +0.01%）
三井住友ＦＧ 6088（+23 +0.38%）
東京海上 7378（+22 +0.30%）
ＮＴＴ 150（+0.3 +0.20%）
ＫＤＤＩ 2630（+13.5 +0.52%）
ソフトバンク 216（-0.5 -0.23%）
伊藤忠 1942（+27 +1.41%）
三菱商 5217（+31 +0.60%）
三井物 5384（+3 +0.06%）
武田 5056（-4 -0.08%）
第一三共 2696（-10 -0.37%）
信越化 7070（+48 +0.68%）
日立 5104（+48 +0.95%）
ソニーＧ 3530（-18 -0.51%）
三菱電 6545（+6 +0.09%）
ダイキン 23275（+140 +0.61%）
三菱重 3951（+7 +0.18%）
村田製 8224（+147 +1.82%）
東エレク 52515（+1095 +2.13%）
ＨＯＹＡ 26237（+267 +1.03%）
ＪＴ 6108（-11 -0.18%）
セブン＆アイ 1834（-5 -0.27%）
ファストリ 76899（+1389 +1.84%）
リクルート 9845（+21 +0.21%）
任天堂 7035（-25 -0.35%）
ソフトバンクＧ 7876（+35 +0.45%）
キーエンス（普通株） 77611（+491 +0.64%）