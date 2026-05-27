お笑いタレントの柳原可奈子（40）が26日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。夫婦げんかを回避するための独特な工夫を明かした。

トークテーマは「住まいのトラブル110番」。お風呂の話題となり、柳原は「お風呂のことは夫がうるさくって。フタを1センチだけ私が開けるんですって。いつも。で、あれが嫌だとか」と、日常のささいな不満を切り出した。

対する柳原も、夫が使用した後の「シャワーヘッドの位置」に不満があるという。それは「シャワーを一番高くして出る。そうすると私が下げなきゃいけない」と漏らした。

こうした互いの不満が積み重なり、険悪なムードになりそうな時の回避術として、柳原は「ケンカにならないように私はいつもアメリカンコメディーな感じで、キャラを入れるようにしてて」と、ユーモアを交えることで、衝突を避けていることを明かした。

また「細かいルールがやっぱり夫婦の中にはあって…それを私たちは夫婦で何も言わないことにしようっていう取り決めをした」と夫婦間の取り決めがあることも告白。しかし、直後に「今日テレビで言っちゃったのでルール違反です。これ」と自らツッコミを入れ、スタジオは爆笑に包まれた。