人工知能が奪う仕事の中に巨人軍の監督も含まれていたのか。阿部慎之助さんの事態から、茂木健一郎がAIの回答に潜むリスクを分析。
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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「阿部慎之助さんの今回の事態を通して、人工知能と人間の関係について考える。」を公開した。動画では、阿部慎之助氏が家庭内のトラブルから辞任に至ったとされる一連の事態を例に挙げ、人工知能（AI）と人間の関係性や、AIの限界について独自の見解を語っている。
動画冒頭で茂木氏は、阿部氏が長女と次女の喧嘩を注意する際に物理的な力を使い、長女がChatGPTに相談した結果、児童相談所や警察の介入を招き、阿部氏の逮捕・辞任に至ったとされる事態に言及。茂木氏は、阿部氏の行動は別として、長女の相談、児童相談所や警察の対応といった一つひとつの行動自体は間違っていないとしつつも、「部分部分をとるとどこも間違っていないが、合成した時に変なことが起こる『合成の誤謬』」が起きていると指摘した。さらに、事態が大きくエスカレートしたきっかけがChatGPTであったことが時代を象徴していると分析している。
続いて茂木氏は、ChatGPTは人類の集合知を集めたものとして優れた回答を出す一方で、現実世界の複雑な文脈を理解する「世界モデル」が不十分であると分析。「どういうことが起こり得るのかということについての想像力はChatGPTにはない」と述べ、AIが倫理基準に最適化された回答を出しても、現実社会で適用した際にハレーションを起こす可能性があることを強調した。また、ネット上で「人工知能が奪う仕事の中に巨人軍の監督も含まれていたのか」と驚きの声が上がっていることにも触れた。
最後に茂木氏は、現代のコンプライアンスやレピュテーションリスクを考慮すると、阿部氏の処遇についての判断は難しいとしつつ、「人工知能との付き合い方は気をつけましょうねということだと思う」と視聴者に呼びかけた。AIの回答をそのまま鵜呑みにせず、現実社会におけるリスクを人間自身が判断することの重要性を強調して動画を締めくくった。
動画冒頭で茂木氏は、阿部氏が長女と次女の喧嘩を注意する際に物理的な力を使い、長女がChatGPTに相談した結果、児童相談所や警察の介入を招き、阿部氏の逮捕・辞任に至ったとされる事態に言及。茂木氏は、阿部氏の行動は別として、長女の相談、児童相談所や警察の対応といった一つひとつの行動自体は間違っていないとしつつも、「部分部分をとるとどこも間違っていないが、合成した時に変なことが起こる『合成の誤謬』」が起きていると指摘した。さらに、事態が大きくエスカレートしたきっかけがChatGPTであったことが時代を象徴していると分析している。
続いて茂木氏は、ChatGPTは人類の集合知を集めたものとして優れた回答を出す一方で、現実世界の複雑な文脈を理解する「世界モデル」が不十分であると分析。「どういうことが起こり得るのかということについての想像力はChatGPTにはない」と述べ、AIが倫理基準に最適化された回答を出しても、現実社会で適用した際にハレーションを起こす可能性があることを強調した。また、ネット上で「人工知能が奪う仕事の中に巨人軍の監督も含まれていたのか」と驚きの声が上がっていることにも触れた。
最後に茂木氏は、現代のコンプライアンスやレピュテーションリスクを考慮すると、阿部氏の処遇についての判断は難しいとしつつ、「人工知能との付き合い方は気をつけましょうねということだと思う」と視聴者に呼びかけた。AIの回答をそのまま鵜呑みにせず、現実社会におけるリスクを人間自身が判断することの重要性を強調して動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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