5月25日、バラエティ番組『ネプリーグ』（フジテレビ系）が放送され、ゲストにモデルの押切もえが登場。その姿が話題となっている。

この日は『令和のカリスマ vs レジェンドカリスマ 常識力は』というテーマでオンエア。押切は、レジェンドカリスマ軍団のメンバーとして出演した。

「押切さんは、浅香唯さんや元ピンク・レディーの未唯meiさんなど、かつて一世を風靡したタレント陣とともに超常識クイズに挑戦。アレンさんやダウ90000の蓮見さんなど、令和を代表する強烈なメンバーたちと白熱した対決を繰り広げました」（テレビ局関係者）

番組に登場した押切は、赤い襟が際立つ淡いピンクのトップスと、白いロングスカートを着用して登場。楽しそうにクイズに挑戦していたが、視聴者は押切の近影に釘づけに。Xには、違和感を感じる声が寄せられていた。

《押切もえ、顔が違う》

《顔が変わりすぎてないか…》

《押切もえちゃんと認識できない》

少しすっきりとした顔まわりや表情が別人のようだと戸惑う声も少なくない。そんな押切の様子を、芸能プロ関係者がこう指摘した。

「押切さんは、10代からティーン雑誌『Popteen』などの読者モデルとして人気を集めました。当時のカリスマ的存在だったころと比べると、今回の番組では少しフェイスラインがすっきりした印象です。そのせいか、目元も大きく見えたことが違和感を生んだ要因でもあるでしょう」

2018年に第1子、2021年に第2子を出産した押切。2児の母として仕事と育児を両立しているが、46歳の母とは思えないほどのポテンシャルをいまだ維持している。

「押切さんは、ピラティスなど定期的な運動を長年続けています。Instagramではたびたびウエア姿を披露して、抜群のスタイルを披露しています。そうした努力の積み重ねを経て、トップモデル当時に負けない “ほっそりスタイル” を維持しているのでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

平成のトップモデルの風格は、いまもなお健在だ。