小沢仁志、親子丼＆お吸い物の朝食に反響「温玉3つも豪華」「はまぐりでかい」の声
【モデルプレス＝2026/05/26】俳優の小沢仁志が5月26日、自身のInstagramを更新。親子丼の朝食を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】63歳俳優「男気溢れる盛り付け」親子丼＆はまぐりのお吸い物の朝食
小沢は、「やっとの朝飯は親子丼とはまぐりのお吸い物」とつづり、テーブルに並べられた朝食の写真を投稿。卵でとじた具材の上に温玉を乗せ、ナルトを4枚並べた丼ぶりと、大きなはまぐりの身が入ったお吸い物を披露している。
また、ナルトについて「ナルトがかなり余ってるんで大盤振る舞い！」とユーモラスに付け加えている。
この投稿に、ファンからは「温玉3つも豪華」「はまぐりでかい」「男気溢れる盛り付け」「食べたい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】63歳俳優「男気溢れる盛り付け」親子丼＆はまぐりのお吸い物の朝食
◆小沢仁志、朝食披露
小沢は、「やっとの朝飯は親子丼とはまぐりのお吸い物」とつづり、テーブルに並べられた朝食の写真を投稿。卵でとじた具材の上に温玉を乗せ、ナルトを4枚並べた丼ぶりと、大きなはまぐりの身が入ったお吸い物を披露している。
また、ナルトについて「ナルトがかなり余ってるんで大盤振る舞い！」とユーモラスに付け加えている。
◆小沢仁志の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「温玉3つも豪華」「はまぐりでかい」「男気溢れる盛り付け」「食べたい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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