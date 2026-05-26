Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

サントリーウエルネスは、オールインワンスキンケア「VARON オールインワンセラム」を10％オフの8,290円（税込）で販売しています。

サントリー VARON ヴァロン オールインワン メンズ スキンケア 男性用化粧水 (120ml, Original) Suntory \8,290 （2026/05/26 11:59時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

化粧水・美容液・クリームの3役を1本に！ 独自の「3層時間差浸透技術」でしっとり肌へ

↑ サントリーウエルネスの「VARON オールインワンセラム」。

VARON オールインワンセラムは、年齢を重ねて乾燥しやすくなった大人の男性の肌をしっとりすこやかに導くために開発された、オールインワンタイプのスキンケアアイテム。サントリー独自開発の「ウイスキー樽材エキス」や「ウーロン茶エキス」、男性特有のギトギト・カサカサをケアする「イノシトール」、肌にハリを与える「アセチルヘキサペプチド-8」の、4つのこだわりの成分を配合しています。

また、サントリー独自の「WOWエマルジョン」技術を採用。化粧水成分、美容液成分、クリーム成分が役割順に肌の角層へ浸透していく「3層時間差浸透技術」により、1本のお手入れだけで、しっとりとしたすべすべ肌へと導くとうたいます。

顔の表情を明るく保ちたい、手軽に清潔感をアップさせたいという大人の男性の強い味方になってくれるはずです。120mlのラージボトルがお買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてみてください！

サントリーのオールインワンスキンケアがAmazonでオトク！

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