巨人は２６日、長女への暴行容疑で逮捕・釈放された阿部慎之助監督から辞任の申し出があり、受理したことを発表した。球団は事実確認を行った事案をリリース文書で説明したが、Ｘでは「チャットＧＰＴ」がトレンド入りした。

巨人は「５月２５日午後６時頃、阿部慎之助・前監督は、都内の自宅で姉妹がケンカを始めたため、それを止めようとした際、長女（１８）から言い返されたことに腹を立て、長女の襟元をつかみ、投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女にけがはなかった。

長女はこの直後、チャットＧＰＴに聞いたところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報、児童相談所から連絡を受けた警視庁渋谷署が阿部前監督を現行犯逮捕した」と経緯を記した。

直接、警察ではなくチャットＧＰＴの回答に従い、父親が逮捕されるという異例の事態に発展。ファンからも「父と子の間に母親が入るところを、チャットＧＰＴが代替する。現代すぎる」「人間がＡＩに支配されるってこういう事なのか」などさまざまな意見がわき起こっていた。

また球団は「阿部前監督と長女との間で過去にトラブルはなかった」と説明。阿部前監督も会見で謝罪のコメントを発した上で「娘も高校３年生という年頃な子ですので、どうかみなさま、温かく見守っていただければ幸いです」と異例のお願いも行った。

また長女も代理人が代読した手紙の中で「どのようにすればいいか分からないと相談したら、警察に通報される形になった。警察がきて驚いた。目前で泣き崩れてしまった」とした。続けて、「陽気で笑い合う中で通常の家族で過ごしてきた。大ごとに発展してしまったこと、恥ずかしく思っています。怪我に関する心配は、丈夫なこともあり、ご安心ください。父とはすでに仲直りしていますのでご安心ください」と伝えた。