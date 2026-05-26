２６日の東京株式市場は強弱観対立のなかも主力株中心に買いが優勢の地合いとなり、日経平均株価は４日続伸し最高値更新基調が続く可能性が高そうだ。日経平均は前日まで３営業日で５３００円以上も水準を切り上げており、目先スピード警戒感からの利益確定売り圧力が想定されるところ。ただ、世界的なリスクオン相場が続くなか上値指向を維持する公算が大きい。前日の米国株市場は戦没者追悼記念日に伴い休場だったが、イラン情勢は戦闘終結に向けて交渉が進展しているとの見方が強く、これを背景に欧州株市場はほぼ全面高に近い商状となった。ここ原油市況が下げ基調となっていることが市場センチメントの改善につながっている。ドイツの主要株価指数であるＤＡＸが２％高、フランスのＣＡＣ４０が１．８％高に買われたのをはじめ、総じて上げ幅も大きくなっている。ＤＡＸは５月６日の戻り高値を上回り、今年１月中旬に史上最高値を形成して以来４カ月半ぶりの高値水準に浮上した。東京市場でも欧州株高を好感する形となりそうだ。長期金利の低下傾向を背景にＡＩ・半導体関連への買い意欲が旺盛だが、前日は日経平均が１８００円強の上昇をみせたにもかかわらず、値下がり銘柄数の方が多かった。プライム市場の騰落レシオは前日時点で８０％台にとどまっており、これが全体相場の過熱感を緩和させている。ＴＯＰＩＸも前日に約３カ月ぶりに最高値を更新しており、高値圏にあるＮＴ倍率の動向も併せて注目される。



日程面では、きょうは４月の白物家電出荷額、３月の景気動向指数改定値、消費者物価のコア指標、５月の月例経済報告など。海外では、３月の米連邦住宅金融局（ＦＨＦＡ）住宅価格指数と３月のＳ＆Ｐコタリティ・ケース・シラー住宅価格指数、５月の米消費者信頼感指数、米２年物国債の入札など。



出所：MINKABU PRESS