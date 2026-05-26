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意外と知らない妊娠初期の真実。12人産んだ助産師が「母体が壮絶な戦いをスタートした」と語るつわりの正体

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「つわりで心が折れそうなあなたへ。助産師がやさしく解説します」と題した動画を公開した。動画では、12人の出産経験を持つ助産師のHISAKOさんが、妊娠初期に多くの女性を悩ませる「つわり」の原因と、その裏で起こっている人体の壮大なメカニズムについて解説している。



HISAKOさんはまず、2024年につわりの原因となるホルモン「GDF15」が胎盤から分泌されることが発見されたと紹介。それに加え、妊娠検査薬でも反応する「hCG」や卵巣から出る「黄体ホルモン」が、無意識に体を動かす自律神経を「バグらせる」ことで、つわりが引き起こされると説明した。



動画では、吐きづわり、食べづわり、匂いづわり、よだれづわり、眠りづわりといった様々な症状の理由を深掘りしている。例えば、食べづわりについては、赤ちゃんにすぐエネルギーを送るために糖質や脂質を欲しがる「悪魔の手」のような働きがあると表現。また、匂いづわりは、赤ちゃんを守るために全ての匂いに警戒心を抱き「変なものを体内に入れないぞ」とする母体の防衛本能だという。さらに、極度な眠気を感じる眠りづわりについては、臓器を作る赤ちゃんへエネルギーを回すため、母体に対して「エネルギー最小にして冬眠状態に入れ」という指示が出ている状態だと語った。



最後にHISAKOさんは、つわりで家事や仕事ができず罪悪感を抱える妊婦に向け、「今は命を育てるという大プロジェクトをしている」と強調。休むことは甘えやサボりではないと断言し、食べられる時に少しずつ食べるなど、心と体を守るための具体的な対処法を伝えて動画を締めくくった。