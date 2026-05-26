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プロ野球、ソフトバンクの本拠地に台湾のチアリーダーたちが降臨し観客を盛り上げた。22日からの日本ハムとの3連戦で「ホークスアジアンデー」を実施。参加した人気チアのリン・シャン（林襄）が自身のXで画像を公開。ファンを歓喜させている。

みずほPayPayドームの観客を魅了した。味全ドラゴンズの公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」のメンバー5人が22、23日に登場。リン・シャンも、白と赤のタンクトップとホットパンツ姿でカメラに向かってポーズを取った。

インスタグラムのフォロワー数が181万人を超えるリン・シャンは、「PayPayドームで」と記して実際の写真を公開。Xでも同様に投稿すると、ファンから反響が寄せられている。

「まさかの福岡に来てたんだね」

「偶然見れてマヂ嬉しかった」

「現場で観たかった」

「コスチュームカワイイ 似合ってます」

「こ、これは…美しすぎる」

「また日本に来てね」

「めちゃくちゃ可愛い」

ソフトバンクはこの3連戦に全勝。首位の西武とゲーム差3の3位につけている。



（THE ANSWER編集部）