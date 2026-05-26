「まさかの福岡に来てたんだ…」ペイペイDに降臨した人気チアに視線釘付け「現場で観たかった」SNSフォロワー180万人超
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プロ野球、ソフトバンクの本拠地に台湾のチアリーダーたちが降臨し観客を盛り上げた。22日からの日本ハムとの3連戦で「ホークスアジアンデー」を実施。参加した人気チアのリン・シャン（林襄）が自身のXで画像を公開。ファンを歓喜させている。
みずほPayPayドームの観客を魅了した。味全ドラゴンズの公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」のメンバー5人が22、23日に登場。リン・シャンも、白と赤のタンクトップとホットパンツ姿でカメラに向かってポーズを取った。
インスタグラムのフォロワー数が181万人を超えるリン・シャンは、「PayPayドームで」と記して実際の写真を公開。Xでも同様に投稿すると、ファンから反響が寄せられている。
「まさかの福岡に来てたんだね」
「偶然見れてマヂ嬉しかった」
「現場で観たかった」
「コスチュームカワイイ 似合ってます」
「こ、これは…美しすぎる」
「また日本に来てね」
「めちゃくちゃ可愛い」
ソフトバンクはこの3連戦に全勝。首位の西武とゲーム差3の3位につけている。
（THE ANSWER編集部）