STARGLOWが5月25日(月)に配信リリースされた新曲「Good Boys Anthem」のMVを公開した。

「Good Boys Anthem」は、“どう生きるか”という普遍的なテーマを力強く、そしてポジティブに提示する新時代のアンセム。 歪みを帯びたギターが幾重にも重なり合う重厚なシューゲイザーサウンドに乗せて歌われるのは、他者との関係における“強さ”と“弱さ”、その両方を受け入れることこそが真の強さであるというメッセージだ。

さらに本作はTAIKIとGOICHIも作詞に参加しており、今の時代を生きる若者の等身大の本音と矜持がリアルに落とし込まれた、魂を揺さぶる一曲に仕上がっている。

品川ヒロシが監督を務めたMVは、仲間との絆と再生を描く青春群像劇。 かつて同じ夢を追い、無邪気に笑い合っていた5人。だが大人たちの思惑や現実の厳しさ、仲間同士のすれ違いによって、その関係は少しずつ崩れていく。 雨の倉庫で追い詰められたTAIKIとGOICHIの姿を発端に、過去の記憶と現在の衝突が交錯。やがて離れていた仲間たちも駆けつけ、5人は再びひとつになって立ち上がる。

弱さや迷い、傷ついた過去さえも抱えながら、それでも“自分らしく正しく生きる”ことを選ぶ姿を通して、楽曲の持つメッセージを鮮明に提示している。メンバー初挑戦となる本格的なアクションシーンや、5人が学生時代にバンドを組んでいたというストーリー内での制服姿も注目のポイントだ。

なお、今後のSTARGLOWは「Good Boys Anthem」も収録される3rdシングル「Drivin’ My Life」を7月22日(水)にリリースするほか、7月29日(水)には自身初となるLIVE DVD & Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』のリリースも決定。

さらに8月には現在開催中のファンミーティングツアー＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-＞の追加公演として、1日(土)・2日(日)に横浜アリーナ、8日(土)・9日(日)にGLION ARENA KOBEでのアリーナ公演が控えている。

▼先行配信「Good Boys Anthem」

2026年5月25日（水）リリース

詳細：https://starglow.tokyo/news/music/980/

Streaming & Download https://starglow.lnk.to/GoodBoysAnthem

配信キャンペーン https://starglow.tokyo/news/music/1057/ ◾️3rdシングル「Drivin’ My Life」

2026年7月22日（水）リリース

購入：https://starglow.lnk.to/DrivinMyLife

詳細：https://starglow.tokyo/news/music/978/ ▼BMSG MUSIC SHOP早期予約特典

https://bmsg-music-shop.com/collections/202608event 初回盤A 初回盤B 通常盤 BMSG MUSIC SHOP専売商品 ▼CD収録内容（予定）※全品番共通

01.Drivin’ My Life

02.Good Boys Anthem

03.GOTH -STARGLOW Ver.- ○初回盤A【SG+DVD(スマプラ対応)】

初回生産限定

品番 : AVCD-61738/B

価格 : \2,695（税込）

仕様 : 紙ジャケット

特典(封入) : トレーディングカードA (全5種類セット封入)

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ▼DVD収録内容（予定）

01.Drivin’ My Life -Music Video-

02.Drivin’ My Life -Behind The Scenes-

03.Good Boys Anthem -Music Video-

04.Good Boys Anthem -Behind The Scenes- ○初回盤B【SG+DVD(スマプラ対応)】

初回生産限定

品番 : AVCD-61739/B

価格 : \2,695（税込）

仕様 : 紙ジャケット

特典(封入) : トレーディングカードB (全5種類セット封入)

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ▼DVD収録内容（予定）

01.撮り下ろし特典映像 (タイトル未定) ○通常盤【SG(スマプラ対応)】

品番 : AVCD-61740

価格 : \1,595（税込）

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードC (全5種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ○BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+DVD(スマプラ対応)】

初回生産限定

品番 : AVC1-61741/B

価格 : \4,620（税込）

仕様 : 三方背ケース・デジパック

特典 : フォトブック

https://bmsg-music-shop.com/products/avc1-61741 ○BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+Blu-ray(スマプラ対応)】

初回生産限定

品番 : AVC1-61742/B

価格 : \4,620（税込）

仕様 : 三方背ケース・デジパック

特典 : フォトブック

https://bmsg-music-shop.com/products/avc1-61742 ▼DVD収録内容（予定） (AVC1-61741/B・AVC1-61742/B 共通)

01.Drivin’ My Life -Music Video-

02.Drivin’ My Life -Behind The Scenes-

03.Good Boys Anthem -Music Video-

04.Good Boys Anthem -Behind The Scenes-

05.撮り下ろし特典映像 (タイトル未定)

06.Drivin’ My Life -Photo Shooting Behind The Scenes- ○BMSG MUSIC SHOPにてオリジナルグッズのバンドル商品もリリース！

[販売期間：6月9日(火)11:59まで]

BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG(スマプラ対応)+グッズ】

初回生産限定

同梱 : CD+バンドルグッズ (メモリーフィルムロールキーリング・オリジナル集合トレーディングカード付き)

品番 : AVZ1-61743

価格 : \3,795 (税込) / \3,450 (税抜)

仕様 : 紙ジャケット

特典(封入) : トレーディングカードC (全5種類セット封入)

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

https://bmsg-music-shop.com/products/avz1-61743i

◾️LIVE DVD & Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』

2026年7月29日（水）リリース

購入：https://starglow.lnk.to/DEBUTSHOWCASEWishuponastar

詳細：https://starglow.tokyo/news/live/979 ○初回生産限定盤【2DVD(スマプラ対応)】

品番 : AVBD-36132〜3

価格 : \8,800（税込）

仕様 : 三方背ケース・デジパック

特典 : フォトブック

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ○初回生産限定盤【2Blu-ray(スマプラ対応)】

品番 : AVXD-36134〜5

価格 : \8,800（税込）

仕様 : 三方背ケース・デジパック

特典 : フォトブック

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

DISC-1

●STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”

-OPENING-

01. Moonchaser

02. GOTH

03. My Job

-MC-

04. 感電

05. 優しさ

06. 何様

07. KARATE KID

-MC-

08. Love Myself ’26

09. Green Light

10. Blast Off

11. Secret Garden

12. PIECES -STARGLOW Ver.-

13. Star Wish

-MC-

14. Forked Road

15. Moonchaser



●Documentary of “Wish upon a star”

DISC-2

●FOCUS CAM

Star Wish -RUI Ver.-

Star Wish -TAIKI Ver.-

Star Wish -KANON Ver.-

Star Wish -GOICHI Ver.-

Star Wish -ADAM Ver.-



Green Light -RUI Ver.-

Green Light -TAIKI Ver.-

Green Light -KANON Ver.-

Green Light -GOICHI Ver.-

Green Light -ADAM Ver.-



○通常盤【DVD(スマプラ対応)】

品番 : AVBD-36136

価格 : \5,500（税込）

初回仕様 : デジパック

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



○通常盤【Blu-ray(スマプラ対応)】

品番 : AVXD-36137

価格 : \5,500（税込）

初回仕様 : デジパック

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



▼収録内容（予定）(AVBD-36136・AVXD-36137 共通)

●STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”

-OPENING-

01. Moonchaser

02. GOTH

03. My Job

-MC-

04. 感電

05. 優しさ

06. 何様

07. KARATE KID

-MC-

08. Love Myself ’26

09. Green Light

10. Blast Off

11. Secret Garden

12. PIECES -STARGLOW Ver.-

13. Star Wish

-MC-

14. Forked Road

15. Moonchaser



●Documentary of “Wish upon a star”

▼収録内容（予定）(AVBD-36132〜3・AVXD-36134〜5 共通)DISC-1●STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”-OPENING-01. Moonchaser02. GOTH03. My Job-MC-04. 感電05. 優しさ06. 何様07. KARATE KID-MC-08. Love Myself ’2609. Green Light10. Blast Off11. Secret Garden12. PIECES -STARGLOW Ver.-13. Star Wish-MC-14. Forked Road15. Moonchaser●Documentary of “Wish upon a star”DISC-2●FOCUS CAMStar Wish -RUI Ver.-Star Wish -TAIKI Ver.-Star Wish -KANON Ver.-Star Wish -GOICHI Ver.-Star Wish -ADAM Ver.-Green Light -RUI Ver.-Green Light -TAIKI Ver.-Green Light -KANON Ver.-Green Light -GOICHI Ver.-Green Light -ADAM Ver.-○通常盤【DVD(スマプラ対応)】品番 : AVBD-36136価格 : \5,500（税込）初回仕様 : デジパック初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード○通常盤【Blu-ray(スマプラ対応)】品番 : AVXD-36137価格 : \5,500（税込）初回仕様 : デジパック初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード▼収録内容（予定）(AVBD-36136・AVXD-36137 共通)●STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”-OPENING-01. Moonchaser02. GOTH03. My Job-MC-04. 感電05. 優しさ06. 何様07. KARATE KID-MC-08. Love Myself ’2609. Green Light10. Blast Off11. Secret Garden12. PIECES -STARGLOW Ver.-13. Star Wish-MC-14. Forked Road15. Moonchaser●Documentary of “Wish upon a star”

◾️＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-＞

特設サイト：https://starcruise2026.starglow.tokyo/ ・神奈川・横浜アリーナ

2026年8月1日（土）OPEN 16:30 / START 17:30

2026年8月2日（日）OPEN 16:30 / START 17:30

▼お問い合わせ

クリエイティブマン

03-3499-6669(月水金 12:00〜16:00 / 祝日 休業) ・兵庫・GLION ARENA KOBE

2026年8月8日（土）OPEN 16:30 / START 17:30

2026年8月9日（日）OPEN 16:30 / START 17:30

▼お問い合わせ

YUMEBANCHI（大阪）

06-6341-3525 平日12:00〜17:00 (土日祝休) ※開場/開演時間は変更となる場合がございます。 ▼チケット料金

アップグレードチケット：後日詳細発表

全席指定：9,900円（税込）

◾️＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-＞

SPECIAL SITE：https://starcruise2026.starglow.tokyo/ 2026年

4月10日（⾦）千葉・森のホール21

4月25日（⼟）栃⽊・栃⽊総合⽂化センター（メインホール）

4月29日（⽔・祝）静岡・アクトシティ浜松⼤ホール

5月1日（⾦） 愛知・Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館フォレストホール

5月2日（⼟）京都・ロームシアター京都メインホール

5月4日（⽉・祝）宮城・仙台サンプラザホール

5月10日（⽇）東京・LINE CUBE SHIBUYA

5月31日（⽇）北海道・札幌⽂化芸術劇場hitaru

6月10日（⽔）⼤阪・オリックス劇場

6月12日（⾦）神⼾・神⼾国際会館こくさいホール

6月14日（⽇）⾹川・レグザムホール 大ホール

6月20日（⼟）福岡・福岡市⺠ホール ⼤ホール

7月5日（⽇）新潟・新潟テルサ

7月10日（⾦）広島・広島上野学園ホール

7月11日（⼟）岡⼭・岡⼭芸術創造劇場ハレノワ⼤劇場

7月19日（⽇）⽯川・本多の森 北電ホール

7月25日（⼟）沖縄・那覇⽂化芸術劇場なはーと ⼤劇場 ▼チケット料金

全席指定：9,900円（税込）

※3歳以上有料。3歳未満⼊場不可。

※会場規定により一部着席指定席となる場合がございます。