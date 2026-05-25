「泣き言を言いながらプレミアから去っていくよう」ウェストハムの２部降格が決定。英国人記者が感じる危機感「クラブの未来を大きく変えてしまう」【現地発】

「泣き言を言いながらプレミアから去っていくよう」ウェストハムの２部降格が決定。英国人記者が感じる危機感「クラブの未来を大きく変えてしまう」【現地発】