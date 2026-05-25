「彼には最適だと思う」エールディビジ得点王の上田綺世、現地識者が移籍先にブンデスリーガを推奨！ 一方で辛口の指摘も「重要な試合で消えてしまう」「オランダを苦しめるとも思わない」

「彼には最適だと思う」エールディビジ得点王の上田綺世、現地識者が移籍先にブンデスリーガを推奨！ 一方で辛口の指摘も「重要な試合で消えてしまう」「オランダを苦しめるとも思わない」