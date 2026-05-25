「彼には最適だと思う」エールディビジ得点王の上田綺世、現地識者が移籍先にブンデスリーガを推奨！ 一方で辛口の指摘も「重要な試合で消えてしまう」「オランダを苦しめるとも思わない」
フェイエノールトの日本代表FW上田綺世は、加入３年目の今季、エールディビジでゴールを量産。リーグ戦31試合に出場して25ゴールをマークし、見事に得点王に輝いた。
そんな27歳はフェイエノールトとの契約が2028年までとなっているものの、リーズやトッテナム、ブライトンなどの複数のプレミアリーグクラブに加え、ブンデスリーガからの関心も報じられており、今夏の移籍が噂されている。
フェイエノールトの専門メディア『FEYENOORDPINGS』によれば、移籍市場に精通するムニール・ブアリン氏は、『Transfermind』で「ブンデスリーガが彼には最適だと思う。RBライプツィヒのようなクラブが適しているかもしれない」上田の移籍先にドイツを推奨する。
一方で、「上田が（北中米）ワールドカップで活躍した後、移籍金は上がるのか？」との質問に対しては、次のように厳しい指摘をしている。
「その心配は無用だ。重要な試合になると、彼は姿を消してしまう。ホームでのNEC戦やアウェーでのエクセルシオール戦といった試合でしかゴールを決めたくないようだ。彼が（日本が北中米W杯の初戦で対戦する）オランダを苦しめるとも思わない。２ゴールを決めるようなこともないだろう」
クラブで圧倒的な数字を残しながらも、その実力に疑問符を付ける声は依然として少なくない。上田はW杯で目に見える結果を残し、その実力を証明できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！
そんな27歳はフェイエノールトとの契約が2028年までとなっているものの、リーズやトッテナム、ブライトンなどの複数のプレミアリーグクラブに加え、ブンデスリーガからの関心も報じられており、今夏の移籍が噂されている。
一方で、「上田が（北中米）ワールドカップで活躍した後、移籍金は上がるのか？」との質問に対しては、次のように厳しい指摘をしている。
「その心配は無用だ。重要な試合になると、彼は姿を消してしまう。ホームでのNEC戦やアウェーでのエクセルシオール戦といった試合でしかゴールを決めたくないようだ。彼が（日本が北中米W杯の初戦で対戦する）オランダを苦しめるとも思わない。２ゴールを決めるようなこともないだろう」
クラブで圧倒的な数字を残しながらも、その実力に疑問符を付ける声は依然として少なくない。上田はW杯で目に見える結果を残し、その実力を証明できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！