古巣帰還から苦節6年半…アーセナルを22年ぶりのプレミア制覇に導いたアルテタ監督「すべてが報われた」

古巣帰還から苦節6年半…アーセナルを22年ぶりのプレミア制覇に導いたアルテタ監督「すべてが報われた」