「衝撃袋とじ級」氷川きよし、日光浴する自撮りショットに反響続々「なんて美しぃ〜の!!」
歌手の氷川きよし（48）が25日、自身のインスタグラムを更新。日光浴を満喫する写真を公開し、美デコルテあらわな姿に反響が集まっている。
【写真】「衝撃袋とじ級」美デコルテが印象的！氷川きよしの日光浴ショット
氷川は「朝の10分の日光浴」「カカオが眩しそう」「毎年の楽しみ睡蓮」などとコメントした、10枚の写真や動画を投稿。愛犬や青々とした植物の写真を多く投稿したなか、1枚目に投稿された日光浴ショットでは、すっぴんのような姿で、デコルテあらわな姿が印象的な写真となっていた。
この投稿に、ファンからは「美し過ぎる」「気持ちよさそうー」「綺麗な顔」「衝撃袋とじ級」「なんて美しぃ〜の!!」と驚く声や美貌に称賛する声など、多くの反響が寄せられている。
【写真】「衝撃袋とじ級」美デコルテが印象的！氷川きよしの日光浴ショット
氷川は「朝の10分の日光浴」「カカオが眩しそう」「毎年の楽しみ睡蓮」などとコメントした、10枚の写真や動画を投稿。愛犬や青々とした植物の写真を多く投稿したなか、1枚目に投稿された日光浴ショットでは、すっぴんのような姿で、デコルテあらわな姿が印象的な写真となっていた。
この投稿に、ファンからは「美し過ぎる」「気持ちよさそうー」「綺麗な顔」「衝撃袋とじ級」「なんて美しぃ〜の!!」と驚く声や美貌に称賛する声など、多くの反響が寄せられている。