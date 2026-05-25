ＴＭＨがＳ高カイ気配に張り付く、半導体関連の出遅れでシンプレクスの大株主浮上に伴う株高思惑も
ＴＭＨ<280A.T>に人気集中、値幅制限いっぱいの４００円高は２３２０円でカイ気配に張り付いている。生成ＡＩ市場の急拡大に供給サイドが追い付かず、ＡＩデータセンターなど半導体インフラの拡充が世界的に急務となっている。同社は半導体製造装置の部品の販売や修理サービスを手掛けており、足もと奔流を形成する投資マネーの新たな物色ターゲットとして浮上している。半導体に特化した自社開発の越境ＥＣプラットフォームが事業を推進するうえで大きく貢献しており、そのビジネスモデルにも光が当たっている。
なお直近１９日付で、シンプレクス・アセット・マネジメントが共同保有の形で１６．０１％の大株主に浮上している。物言う株主としてではなく、保有目的は「純投資」としており、これもまた株価の先高思惑を醸成する背景となっている。
出所：MINKABU PRESS
なお直近１９日付で、シンプレクス・アセット・マネジメントが共同保有の形で１６．０１％の大株主に浮上している。物言う株主としてではなく、保有目的は「純投資」としており、これもまた株価の先高思惑を醸成する背景となっている。
出所：MINKABU PRESS