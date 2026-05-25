俳優の仲里依紗が5月20日、自身のYouTubeチャンネルを更新。本人の気さくでユーモラスな人柄が全開の長すぎるタイトルの動画で、ハワイでの購入品を紹介した。

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動画のタイトルは、「ハワイで爆買いしたやつ紹介するけどまじで無駄話しすぎて結局ターゲット購入品紹介になってて草だから第二弾もやるからみてーって感じだけど昔みたいにおかしい量買わなくなってて私代謝落ちてね？」。YouTubeのタイトル欄に収まらない、パッションほとばしる長文で内容を説明しているが、ファンがコメントで「こんなに様子がおかしいのに大女優（大褒め）」と指摘しているように、冒頭からぶっ飛んでいて面白い。

裏声＆ほぼ一息で、「今日の朝からアクション練習をしていて大汗をかいて、帰ってきてお腹がぐーぐー空いたので、グルテンフリーのバナナパウンドケーキを食べていました。そしてそれが止まらなくって、ポンデケージョ（グルテンフリー）も食べ、とてもいま睡魔がきていますけども、YouTubeを撮るのを忘れており、カメラをセットしたにもかかわらず30分くらいおしゃべりをしてしまいました（無駄話）」と語った仲。花冠をかぶり、3月、悪天候のハワイで購入したというアイテムを紹介していった。

最初に紹介したのは、大型スーパー・ターゲットで購入した、ペット用品ブランド「Boots & Barkley」のネズミのおもちゃ。詳しくは動画をチェックしてもらいたいところだが、ここからも“無駄話”が止まらず、カットされているが10分以上しゃべっていたようだ。さらに、「トカゲ君」の愛称で親しまれている息子のために購入したロングパンツを紹介。脚が長すぎて日本にはサイズの合うパンツがないそうで、カメラの前に呼んで母子で比較してみることに。身長はママの方が高いが、脚の長さは同じくらい。仲は「公開処刑なんだけど！」と呟き、謎のダンスを踊っていた。

この調子で商品紹介は遅々として進まず、動画タイトルの通り「ハワイで買ったもの」ではなく、「ターゲットでの購入品」に絞られることに。しかし、ファンが見たいのは爆買い購入品というより、仲の自由で天真爛漫な人柄や縦横無尽に弾むトークであり、満足度の高い動画になっていた。コメント欄には「落ち込むことがあったんだけど、動画見たらりいさちゃんおもろすぎて元気出た」「本当にりーちゃんはトークの天才」など称賛の声が寄せられている。元気をお裾分けしてほしい人は、ぜひ動画を見てみよう。

（文＝向原康太）