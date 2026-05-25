北海道旭川市で2024年、女子高校生（17）を橋から転落させ殺害した罪などに問われている内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判が5月25日、旭川地裁で始まりました。



内田被告は「私には殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」と、殺人罪などについて、起訴内容を否認しました。



起訴状などによりますと、内田被告は2024年4月、旭川市の神居大橋で留萌市に住む女子高校生（17）を全裸にしたほか、橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」と言うなどして川に落とし殺害したとされています。



