【速報】内田梨瑚被告の初公判「橋から落下させていません」殺意を否認 旭川女子高校生殺人事件
北海道旭川市で2024年、女子高校生（17）を橋から転落させ殺害した罪などに問われている内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判が5月25日、旭川地裁で始まりました。
内田被告は「私には殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」と、殺人罪などについて、起訴内容を否認しました。
起訴状などによりますと、内田被告は2024年4月、旭川市の神居大橋で留萌市に住む女子高校生（17）を全裸にしたほか、橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」と言うなどして川に落とし殺害したとされています。
弁護側は、最近の内田被告の様子について、「なぜ事件を起こすことになったのか、（被害者に）大変苦しい思いをさせたとか内省を深めている」と話したほか、「（被害者から）受け取った4千円と被害者の携帯電話を置いて立ち去っている。つまりそれは殺意がなかった一つの証拠」だとして、殺人の実行行為を否認する方針を明らかにしていました。
裁判では、内田被告と共謀したとして、殺人罪などで懲役23年の判決が確定した小西優花受刑者（事件当時19）が証人として出廷する予定で、判決は6月22日に言い渡される予定です。